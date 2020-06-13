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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия М
Бавария - Боруссия М: обзор матча 13 июня 2020
Бавария
13.06.2020, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
26'
Д. Зиркзее
86'
Л. Горецка
37'
Б. Павар (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия М
Замена
Х. Мартинес
️️️️
И. Перишич
88'
ГОЛ! 2:1!
Л. Горецка
Пас отдал
Б. Павар
86'
83'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Б. Эмболо
Замена
К. Вридт
️️️️
Д. Зиркзее
77'
70'
Замена
О. Вендт
️️️️
П. Херрманн
69'
Желтая карточка
С. Ляйнер
Замена
К. Коман
️️️️
М. Кюизанс
62'
Замена
А. Дэвис
️️️️
Л. Эрнандес
62'
46'
Замена
Т. Янчке
️️️️
Н. Эльведи
45'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
37'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Павар
ГОЛ! 1:0!
Д. Зиркзее
26'
10'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
М. Тюрам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
9
Сарпит Сингх
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
11
Кваси Вридт
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Мамаду Дукуре
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
18
Фамана Кизера
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нойер
21
Эрнандес
17
Боатенг
5
Алаба
28
Павар
6
Киммих
27
Горецка
27
Кюизанс
5
Перишич
7
Гнабри
11
Зиркзее
4-1-1-3-1
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Бенсебаини
23
Крамер
10
Нойхаус
7
Хофманн
13
Штиндль
7
Херрманн
9
Тюрам
21
Эрнандес
19
Дэвис
19
Дэвис
21
Эрнандес
5
Перишич
88
Мартинес
88
Мартинес
5
Перишич
27
Кюизанс
21
Коман
21
Коман
27
Кюизанс
11
Зиркзее
11
Вридт
11
Вридт
11
Зиркзее
7
Херрманн
17
Вендт
17
Вендт
7
Херрманн
30
Эльведи
24
Янчке
24
Янчке
30
Эльведи
Эмболо
8
Бенеш
8
Бенеш
Эмболо
9
Тюрам
7
Эмболо
7
Эмболо
9
Тюрам
Остались в запасе
Бавария
Боруссия М
10
Джамал Мусиала
АП
26
Свен Ульрайх
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
26
Торбен Мюзель
АП
18
Фамана Кизера
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Мамаду Дукуре
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
10
Джамал Мусиала
АП
26
Свен Ульрайх
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
Остались в запасе
26
Торбен Мюзель
АП
18
Фамана Кизера
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Мамаду Дукуре
ЦЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Бавария - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Альянц Арена
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