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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Бавария
Боруссия М - Бавария: обзор матча 20 января 2012
Боруссия М
20.01.2012, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Бавария
9'
М. Ройс
40'
П. Херрманн
69'
П. Херрманн
76'
Б. Швайнштайгер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Бавария
Замена
М. Леки
️️️️
М. Ройс
+2
Замена
Т. Маркс
️️️️
П. Херрманн
Замена
И. Де Камарго
️️️️
М. Ханке
ГОЛ! 3:1!
Б. Швайнштайгер
Замена
Л. Густаво
️️️️
Д. ван Бюйтен
Травма
Д. ван Бюйтен
ГОЛ! 3:0!
П. Херрманн
Пас отдал
М. Ройс
Желтая карточка
Х. Аранго
Замена
Рафинья
️️️️
Д. Боатенг
Замена
Д. Алаба
️️️️
А. Тимощук
ГОЛ! 2:0!
П. Херрманн
Пас отдал
Р. Нойштедтер
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Филипп Лам
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
40
Ивица Олич
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-3-1-2-1
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
4
Брауверс
39
Штранцль
3
Дамс
33
Нойштедтер
24
Янчке
18
Аранго
18
Ройс
7
Херрманн
9
Ханке
4-2-2-2
1
Нойер
17
Боатенг
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
21
Лам
31
Швайнштайгер
44
Тимощук
10
Роббен
8
Кроос
27
Гомес
13
Мюллер
18
Ройс
7
Леки
7
Леки
18
Ройс
7
Херрманн
14
Маркс
14
Маркс
7
Херрманн
9
Ханке
9
Де Камарго
9
Де Камарго
9
Ханке
17
Боатенг
13
Рафинья
13
Рафинья
17
Боатенг
44
Тимощук
5
Алаба
5
Алаба
44
Тимощук
5
ван Бюйтен
14
Густаво
14
Густаво
5
ван Бюйтен
Остались в запасе
Боруссия М
Бавария
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Боруссия М - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 23:25 (прямая)
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