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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Бавария
Боруссия М - Бавария: обзор матча 02 марта 2019
Боруссия М
02.03.2019, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 5
Завершен
Бавария
37'
Л. Штиндль
2'
Х. Мартинес
11'
Т. Мюллер
47'
Р. Левандовски
75'
С. Гнабри
90+1'
Р. Левандовски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Бавария
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:5!
Р. Левандовски
75'
ГОЛ! 1:4!
С. Гнабри
Желтая карточка
К. Крамер
70'
57'
Желтая карточка
Т. Алькантара
51'
Желтая карточка
Д. Боатенг
47'
ГОЛ! 1:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Алькантара
ГОЛ! 1:2!
Л. Штиндль
Пас отдал
Т. Азар
37'
11'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
Желтая карточка
Й. Хофманн
9'
2'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мартинес
Пас отдал
Х. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Ланг
23
Крамер
10
Нойхаус
9
Азар
13
Штиндль
7
Хофманн
14
Плеа
3-2-1-2-2
1
Нойер
13
Рафинья
17
Боатенг
25
Зюле
88
Мартинес
6
Киммих
6
Алькантара
7
Гнабри
23
Родригес
13
Мюллер
9
Левандовски
Остались в запасе
Боруссия М
Бавария
6
Денис Закария
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
11
У Ен Чон
ПВ
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
6
Денис Закария
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Остались в запасе
11
У Ен Чон
ПВ
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Боруссия М - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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