Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Бавария - Боруссия М
Бавария - Боруссия М: обзор матча 26 июля 2014
Бавария
26.07.2014, суббота, 22:30
Кубок Телеком, 1/2 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бавария - Боруссия М
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Бавария
Боруссия М
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
11:50
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
00:27
6
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
14 ноября
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
14 ноября
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
11:50
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
00:27
6
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
14 ноября
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
14 ноября
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+