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Прогноз на точный счет матча «Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: Бундеслига, 9 мая 2025

08 мая 2025 10:21
Вольфсбург - Хоффенхайм
09 мая 2025, пятница 21:30 | Германия. Бундеслига, 33 тур
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11.0
Точный счёт 2:2
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9 мая на «Фольксваген-Арене» в Вольфсбурге состоится матч 33-го тура Бундеслиги между «Вольфсбургом» и «Хоффенхаймом». Обе команды находятся в нижней части таблицы и сражаются за сохранение прописки в высшем дивизионе. «Вольфсбург» уже давно не побеждал и ищет способ реабилитироваться перед своими болельщиками, тогда как «Хоффенхайм», несмотря на атакующую мощь, также испытывает проблемы с набором очков и стабильностью. Матч обещает быть результативным и напряжeнным.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» после 32 туров имеет 39 очков и занимает 12-е место. Последний матч против «Боруссии Дортмунд» закончился тяжeлым поражением 0:4, что продлило серию без побед до восьми игр подряд. Команда забила всего 4 гола в последних 5 матчах (0.8 в среднем за игру), пропустив при этом 11 (2.2 за игру). Основная проблема «Вольфсбурга» – это слабая оборона, которая регулярно допускает ошибки: команда пропускает в 11 последних матчах подряд. При этом в атаке «волки» нередко создают моменты, но реализация оставляет желать лучшего.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» находится на 15-м месте с 31 очком и также ведeт борьбу за выживание. Последняя игра против «Боруссии Менхенгладбах» завершилась зрелищной ничьей 4:4. Команда демонстрирует атакующий стиль: 11 забитых голов в последних 5 матчах (2.2 за игру) подтверждают это. Однако оборона остаeтся ахиллесовой пятой – 13 пропущенных мячей за этот же период (2.6 за игру). «Хоффенхайм» стабильно забивает (6 матчей подряд с голами), но не может сохранить ворота в неприкосновенности в 3 последних матчах.

Факты о командах

«Вольфсбург»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах.
  • Забивает в среднем 0.8 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Пропускает в среднем 2.2 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Пропускает в 11 последних матчах подряд.

«Хоффенхайм»

  • Забивает в среднем 2.2 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Пропускает в среднем 2.6 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Забивает в 6 последних матчах.
  • Не выигрывает в 3 последних матчах.

Личные встречи
47% (17)
25% (9)
28% (10)
70
Забитых мячей
56
1.94
В среднем за матч
1.56
4:0
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вольфсбург
2 : 2
09.05.2025
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хоффенхайм
0 : 1
11.01.2025
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/8 финала
Вольфсбург
3 : 0
04.12.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
2 : 2
04.02.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 1
02.09.2023
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вольфсбург
2 : 1
13.05.2023
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 15 тур
Хоффенхайм
1 : 2
12.11.2022
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург
1 : 2
19.02.2022
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
3 : 1
25.09.2021
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
2 : 1
06.03.2021
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
2 : 1
08.11.2020
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
2 : 3
15.02.2020
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсбург
1 : 1
23.09.2019
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 31 тур
Хоффенхайм
1 : 4
28.04.2019
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вольфсбург
2 : 2
08.12.2018
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 26 тур
Хоффенхайм
3 : 0
10.03.2018
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
1 : 1
22.10.2017
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
2 : 1
12.02.2017
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
0 : 0
17.09.2016
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 26 тур
Хоффенхайм
1 : 0
12.03.2016
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
4 : 2
17.10.2015
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
3 : 0
07.02.2015
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
1 : 1
13.09.2014
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
6 : 2
02.03.2014
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/4 финала
Хоффенхайм
2 : 3
12.02.2014
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
2 : 1
21.09.2013
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
2 : 2
13.04.2013
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
1 : 3
18.11.2012
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург
1 : 2
25.02.2012
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
3 : 1
17.09.2011
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
1 : 3
14.05.2011
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
2 : 2
18.12.2010
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
4 : 0
04.04.2010
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
1 : 2
07.11.2009
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вольфсбург
4 : 0
02.05.2009
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 13 тур
Хоффенхайм
3 : 2
15.11.2008
Вольфсбург
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Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Хоффенхайм»

Матч обещает быть результативным с обилием атакующих действий. Обе команды нестабильны в обороне и часто пропускают, при этом «Хоффенхайм» демонстрирует лучшую результативность. «Вольфсбург» отчаянно нуждается в победе, но слабая защита и нестабильная форма мешают рассчитывать на уверенный успех. «Хоффенхайм», несмотря на свои проблемы, способен забить и создать проблемы сопернику. Ожидается открытая игра с обменом голами и ничейным исходом.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 11.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.50
  • Тотал больше 3.5 – коэффициент 2.30
  • Индивидуальный тотал «Хоффенхайм» больше 1.5 – коэффициент 2.10

11.0
Точный счёт 2:2
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Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Вольфсбург
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