9 мая на «Фольксваген-Арене» в Вольфсбурге состоится матч 33-го тура Бундеслиги между «Вольфсбургом» и «Хоффенхаймом». Обе команды находятся в нижней части таблицы и сражаются за сохранение прописки в высшем дивизионе. «Вольфсбург» уже давно не побеждал и ищет способ реабилитироваться перед своими болельщиками, тогда как «Хоффенхайм», несмотря на атакующую мощь, также испытывает проблемы с набором очков и стабильностью. Матч обещает быть результативным и напряжeнным.
«Вольфсбург»
«Вольфсбург» после 32 туров имеет 39 очков и занимает 12-е место. Последний матч против «Боруссии Дортмунд» закончился тяжeлым поражением 0:4, что продлило серию без побед до восьми игр подряд. Команда забила всего 4 гола в последних 5 матчах (0.8 в среднем за игру), пропустив при этом 11 (2.2 за игру). Основная проблема «Вольфсбурга» – это слабая оборона, которая регулярно допускает ошибки: команда пропускает в 11 последних матчах подряд. При этом в атаке «волки» нередко создают моменты, но реализация оставляет желать лучшего.
«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» находится на 15-м месте с 31 очком и также ведeт борьбу за выживание. Последняя игра против «Боруссии Менхенгладбах» завершилась зрелищной ничьей 4:4. Команда демонстрирует атакующий стиль: 11 забитых голов в последних 5 матчах (2.2 за игру) подтверждают это. Однако оборона остаeтся ахиллесовой пятой – 13 пропущенных мячей за этот же период (2.6 за игру). «Хоффенхайм» стабильно забивает (6 матчей подряд с голами), но не может сохранить ворота в неприкосновенности в 3 последних матчах.
Факты о командах
«Вольфсбург»
- Не выигрывает в 8 последних матчах.
- Забивает в среднем 0.8 гола за игру (последние 5 матчей).
- Пропускает в среднем 2.2 гола за игру (последние 5 матчей).
- Пропускает в 11 последних матчах подряд.
«Хоффенхайм»
- Забивает в среднем 2.2 гола за игру (последние 5 матчей).
- Пропускает в среднем 2.6 гола за игру (последние 5 матчей).
- Забивает в 6 последних матчах.
- Не выигрывает в 3 последних матчах.
Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Хоффенхайм»
Матч обещает быть результативным с обилием атакующих действий. Обе команды нестабильны в обороне и часто пропускают, при этом «Хоффенхайм» демонстрирует лучшую результативность. «Вольфсбург» отчаянно нуждается в победе, но слабая защита и нестабильная форма мешают рассчитывать на уверенный успех. «Хоффенхайм», несмотря на свои проблемы, способен забить и создать проблемы сопернику. Ожидается открытая игра с обменом голами и ничейным исходом.
Прогноз на точный счeт: 2:2.
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 2:2 – коэффициент 11.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.50
- Тотал больше 3.5 – коэффициент 2.30
- Индивидуальный тотал «Хоффенхайм» больше 1.5 – коэффициент 2.10