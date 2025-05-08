9 мая на «Фольксваген-Арене» в Вольфсбурге состоится матч 33-го тура Бундеслиги между «Вольфсбургом» и «Хоффенхаймом». Обе команды находятся в нижней части таблицы и сражаются за сохранение прописки в высшем дивизионе. «Вольфсбург» уже давно не побеждал и ищет способ реабилитироваться перед своими болельщиками, тогда как «Хоффенхайм», несмотря на атакующую мощь, также испытывает проблемы с набором очков и стабильностью. Матч обещает быть результативным и напряжeнным.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» после 32 туров имеет 39 очков и занимает 12-е место. Последний матч против «Боруссии Дортмунд» закончился тяжeлым поражением 0:4, что продлило серию без побед до восьми игр подряд. Команда забила всего 4 гола в последних 5 матчах (0.8 в среднем за игру), пропустив при этом 11 (2.2 за игру). Основная проблема «Вольфсбурга» – это слабая оборона, которая регулярно допускает ошибки: команда пропускает в 11 последних матчах подряд. При этом в атаке «волки» нередко создают моменты, но реализация оставляет желать лучшего.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» находится на 15-м месте с 31 очком и также ведeт борьбу за выживание. Последняя игра против «Боруссии Менхенгладбах» завершилась зрелищной ничьей 4:4. Команда демонстрирует атакующий стиль: 11 забитых голов в последних 5 матчах (2.2 за игру) подтверждают это. Однако оборона остаeтся ахиллесовой пятой – 13 пропущенных мячей за этот же период (2.6 за игру). «Хоффенхайм» стабильно забивает (6 матчей подряд с голами), но не может сохранить ворота в неприкосновенности в 3 последних матчах.

Факты о командах

«Вольфсбург»

Не выигрывает в 8 последних матчах.

Забивает в среднем 0.8 гола за игру (последние 5 матчей).

Пропускает в среднем 2.2 гола за игру (последние 5 матчей).

Пропускает в 11 последних матчах подряд.

«Хоффенхайм»

Забивает в среднем 2.2 гола за игру (последние 5 матчей).

Пропускает в среднем 2.6 гола за игру (последние 5 матчей).

Забивает в 6 последних матчах.

Не выигрывает в 3 последних матчах.

Личные встречи 47% (17) 25% (9) 28% (10) 70 Забитых мячей 56 1.94 В среднем за матч 1.56 4:0 Крупнейшая победа 6:2 Самый результативный матч: 6:2 Самая крупная ничья: 2:2 Германия. Бундеслига, 33 тур Вольфсбург 2 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 16 тур Хоффенхайм 0 : 1 Вольфсбург Германия. Кубок, 1/8 финала Вольфсбург 3 : 0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 20 тур Вольфсбург 2 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 3 тур Хоффенхайм 3 : 1 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 32 тур Вольфсбург 2 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 15 тур Хоффенхайм 1 : 2 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 23 тур Вольфсбург 1 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 6 тур Хоффенхайм 3 : 1 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 24 тур Хоффенхайм 2 : 1 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 7 тур Вольфсбург 2 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 22 тур Хоффенхайм 2 : 3 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 5 тур Вольфсбург 1 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 31 тур Хоффенхайм 1 : 4 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 14 тур Вольфсбург 2 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 26 тур Хоффенхайм 3 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 9 тур Вольфсбург 1 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 20 тур Вольфсбург 2 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 3 тур Хоффенхайм 0 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 26 тур Хоффенхайм 1 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 9 тур Вольфсбург 4 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 20 тур Вольфсбург 3 : 0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 3 тур Хоффенхайм 1 : 1 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 23 тур Хоффенхайм 6 : 2 Вольфсбург Германия. Кубок, 1/4 финала Хоффенхайм 2 : 3 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 6 тур Вольфсбург 2 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 29 тур Вольфсбург 2 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 12 тур Хоффенхайм 1 : 3 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 23 тур Вольфсбург 1 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 6 тур Хоффенхайм 3 : 1 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 34 тур Хоффенхайм 1 : 3 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 17 тур Вольфсбург 2 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 29 тур Вольфсбург 4 : 0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 12 тур Хоффенхайм 1 : 2 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 30 тур Вольфсбург 4 : 0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 13 тур Хоффенхайм 3 : 2 Вольфсбург

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Хоффенхайм»

Матч обещает быть результативным с обилием атакующих действий. Обе команды нестабильны в обороне и часто пропускают, при этом «Хоффенхайм» демонстрирует лучшую результативность. «Вольфсбург» отчаянно нуждается в победе, но слабая защита и нестабильная форма мешают рассчитывать на уверенный успех. «Хоффенхайм», несмотря на свои проблемы, способен забить и создать проблемы сопернику. Ожидается открытая игра с обменом голами и ничейным исходом.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки