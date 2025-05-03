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Прогноз на точный счет матча «Болонья» – «Ювентус»: Серия А, 4 мая 2025

03 мая 2025 9:18
Болонья - Ювентус
04 мая 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 35 тур
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6.5
Точный счет 0:1 в пользу «Ювентуса»
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4 мая на стадионе Ренато Далль'Ара состоится один из ключевых матчей 35-го тура Серии А, в котором «Болонья» примет «Ювентус». Обе команды ведут борьбу за место в топ-4, и этот поединок может серьезно повлиять на их шансы на попадание в Лигу чемпионов. «Болонья» удивляет своей стабильностью в текущем сезоне и набрала 61 очко, а «Ювентус» сохраняет минимальное преимущество в таблице с 62 очками. Противостояние обещает быть упорным и напряжeнным, с минимумом свободных зон и высоким уровнем ответственности на каждом участке поля.

«Болонья»

«Болонья» продолжает впечатлять своей надежной игрой в обороне: команда пропустила лишь 4 мяча за последние 5 туров, при этом сумела одержать важные победы над «Интером» и «Эмполи». Лидером атаки является Риккардо Орсолини, забивший 14 голов за сезон. Несмотря на скромную результативность (0.80 гола за игру в последних 5 матчах), «Болонья» демонстрирует хорошую организацию и умение выстраивать игру от обороны. Дома команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей, что делает еe крайне неудобным соперником.

«Ювентус»

«Ювентус» подходит к матчу после уверенной победы над «Монцей» (2:0), что позволило команде укрепить позиции в топ-4. Душан Влахович, забивший 14 мячей за сезон, остаeтся главной атакующей угрозой туринцев. «Ювентус» стабильно набирает очки благодаря сильной обороне (0.60 пропущенных гола в среднем за матч за последние 5 туров) и результативной игре в атаке (1.20 гола за игру за этот же период). Команда не проигрывает «Болонье» на протяжении многих лет и забивает в каждой встрече с этим соперником.

Факты о командах

«Болонья»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей.
  • Забивает в 4 последних матчах против «Ювентус».
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах.

«Ювентус»

  • Не проигрывает в 27 последних матчах против «Болонья».
  • Забивает в 18 последних матчах против «Болонья».
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.

Личные встречи
3% (1)
32% (11)
65% (22)
24
Забитых мячей
63
0.71
В среднем за матч
1.85
2:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
1 : 1
04.05.2025
Ювентус
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
2 : 2
07.12.2024
Болонья
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
3 : 3
20.05.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
1 : 1
27.08.2023
Болонья
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
1 : 1
30.04.2023
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
3 : 0
02.10.2022
Болонья
Италия. Серия А, 33 тур
Ювентус
1 : 1
16.04.2022
Болонья
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
0 : 2
18.12.2021
Ювентус
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
1 : 4
23.05.2021
Ювентус
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
2 : 0
24.01.2021
Болонья
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
0 : 2
22.06.2020
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2 : 1
19.10.2019
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Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
0 : 1
24.02.2019
Ювентус
Италия. Кубок, 1/8 финала
Болонья
0 : 2
12.01.2019
Ювентус
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
2 : 0
26.09.2018
Болонья
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
3 : 1
05.05.2018
Болонья
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
0 : 3
17.12.2017
Ювентус
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
1 : 2
27.05.2017
Ювентус
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
3 : 0
08.01.2017
Болонья
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
0 : 0
19.02.2016
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
3 : 1
04.10.2015
Болонья
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
1 : 0
19.04.2014
Болонья
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
0 : 2
06.12.2013
Ювентус
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
0 : 2
16.03.2013
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 1
31.10.2012
Болонья
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
1 : 1
07.03.2012
Ювентус
Италия. Кубок, 1/8 финала
Ювентус
2 : 1
08.12.2011
Болонья
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
1 : 1
21.09.2011
Болонья
Италия. Серия А, 27 тур
Ювентус
0 : 2
26.02.2011
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Болонья
0 : 0
24.10.2010
Ювентус
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
1 : 2
21.02.2010
Ювентус
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
1 : 1
27.09.2009
Болонья
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
4 : 1
14.03.2009
Болонья
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 2
29.10.2008
Ювентус
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Прогноз на матч «Болонья» – «Ювентус»

Обе команды демонстрируют сильную игру в обороне и предпочитают действовать осторожно в матчах против топовых соперников. «Болонья» редко позволяет соперникам создавать много моментов на своем поле, а «Ювентус» умеет извлекать максимальную пользу даже из минимального количества шансов. Исходя из статистики, матч обещает быть низовым, с упорной борьбой и небольшим количеством голов. Преимущество «Ювентуса» в опыте и классе, а также стабильность обороны туринцев позволяют ожидать их минимальной победы.

  • Точный счет 0:1 в пользу «Ювентус» за коэффициент 6.50
  • Победа «Ювентус» – коэффициент 2.10
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75

6.5
Точный счет 0:1 в пользу «Ювентуса»
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Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Ювентус Болонья
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