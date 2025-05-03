4 мая на стадионе Ренато Далль'Ара состоится один из ключевых матчей 35-го тура Серии А, в котором «Болонья» примет «Ювентус». Обе команды ведут борьбу за место в топ-4, и этот поединок может серьезно повлиять на их шансы на попадание в Лигу чемпионов. «Болонья» удивляет своей стабильностью в текущем сезоне и набрала 61 очко, а «Ювентус» сохраняет минимальное преимущество в таблице с 62 очками. Противостояние обещает быть упорным и напряжeнным, с минимумом свободных зон и высоким уровнем ответственности на каждом участке поля.

«Болонья»

«Болонья» продолжает впечатлять своей надежной игрой в обороне: команда пропустила лишь 4 мяча за последние 5 туров, при этом сумела одержать важные победы над «Интером» и «Эмполи». Лидером атаки является Риккардо Орсолини, забивший 14 голов за сезон. Несмотря на скромную результативность (0.80 гола за игру в последних 5 матчах), «Болонья» демонстрирует хорошую организацию и умение выстраивать игру от обороны. Дома команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей, что делает еe крайне неудобным соперником.

«Ювентус»

«Ювентус» подходит к матчу после уверенной победы над «Монцей» (2:0), что позволило команде укрепить позиции в топ-4. Душан Влахович, забивший 14 мячей за сезон, остаeтся главной атакующей угрозой туринцев. «Ювентус» стабильно набирает очки благодаря сильной обороне (0.60 пропущенных гола в среднем за матч за последние 5 туров) и результативной игре в атаке (1.20 гола за игру за этот же период). Команда не проигрывает «Болонье» на протяжении многих лет и забивает в каждой встрече с этим соперником.

Факты о командах

«Болонья»

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей.

Забивает в 4 последних матчах против «Ювентус».

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах.

Забивает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах.

«Ювентус»

Не проигрывает в 27 последних матчах против «Болонья».

Забивает в 18 последних матчах против «Болонья».

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 матчах.

Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.

Личные встречи 3% (1) 32% (11) 65% (22) 24 Забитых мячей 63 0.71 В среднем за матч 1.85 2:0 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 1:4 Самая крупная ничья: 3:3 Италия. Серия А, 35 тур Болонья 1 : 1 Ювентус Италия. Серия А, 15 тур Ювентус 2 : 2 Болонья Италия. Серия А, 37 тур Болонья 3 : 3 Ювентус Италия. Серия А, 2 тур Ювентус 1 : 1 Болонья Италия. Серия А, 32 тур Болонья 1 : 1 Ювентус Италия. Серия А, 8 тур Ювентус 3 : 0 Болонья Италия. Серия А, 33 тур Ювентус 1 : 1 Болонья Италия. Серия А, 18 тур Болонья 0 : 2 Ювентус Италия. Серия А, 38 тур Болонья 1 : 4 Ювентус Италия. Серия А, 19 тур Ювентус 2 : 0 Болонья Италия. Серия А, 27 тур Болонья 0 : 2 Ювентус Италия. Серия А, 8 тур Ювентус 2 : 1 Болонья Италия. Серия А, 25 тур Болонья 0 : 1 Ювентус Италия. Кубок, 1/8 финала Болонья 0 : 2 Ювентус Италия. Серия А, 6 тур Ювентус 2 : 0 Болонья Италия. Серия А, 36 тур Ювентус 3 : 1 Болонья Италия. Серия А, 17 тур Болонья 0 : 3 Ювентус Италия. Серия А, 38 тур Болонья 1 : 2 Ювентус Италия. Серия А, 19 тур Ювентус 3 : 0 Болонья Италия. Серия А, 26 тур Болонья 0 : 0 Ювентус Италия. Серия А, 7 тур Ювентус 3 : 1 Болонья Италия. Серия А, 34 тур Ювентус 1 : 0 Болонья Италия. Серия А, 15 тур Болонья 0 : 2 Ювентус Италия. Серия А, 29 тур Болонья 0 : 2 Ювентус Италия. Серия А, 10 тур Ювентус 2 : 1 Болонья Италия. Серия А, 23 тур Болонья 1 : 1 Ювентус Италия. Кубок, 1/8 финала Ювентус 2 : 1 Болонья Италия. Серия А, 4 тур Ювентус 1 : 1 Болонья Италия. Серия А, 27 тур Ювентус 0 : 2 Болонья Италия. Серия А, 8 тур Болонья 0 : 0 Ювентус Италия. Серия А, 25 тур Болонья 1 : 2 Ювентус Италия. Серия А, 6 тур Ювентус 1 : 1 Болонья Италия. Серия А, 28 тур Ювентус 4 : 1 Болонья Италия. Серия А, 9 тур Болонья 1 : 2 Ювентус

Прогноз на матч «Болонья» – «Ювентус»

Обе команды демонстрируют сильную игру в обороне и предпочитают действовать осторожно в матчах против топовых соперников. «Болонья» редко позволяет соперникам создавать много моментов на своем поле, а «Ювентус» умеет извлекать максимальную пользу даже из минимального количества шансов. Исходя из статистики, матч обещает быть низовым, с упорной борьбой и небольшим количеством голов. Преимущество «Ювентуса» в опыте и классе, а также стабильность обороны туринцев позволяют ожидать их минимальной победы.