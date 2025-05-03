4 мая на стадионе Ренато Далль'Ара состоится один из ключевых матчей 35-го тура Серии А, в котором «Болонья» примет «Ювентус». Обе команды ведут борьбу за место в топ-4, и этот поединок может серьезно повлиять на их шансы на попадание в Лигу чемпионов. «Болонья» удивляет своей стабильностью в текущем сезоне и набрала 61 очко, а «Ювентус» сохраняет минимальное преимущество в таблице с 62 очками. Противостояние обещает быть упорным и напряжeнным, с минимумом свободных зон и высоким уровнем ответственности на каждом участке поля.
«Болонья»
«Болонья» продолжает впечатлять своей надежной игрой в обороне: команда пропустила лишь 4 мяча за последние 5 туров, при этом сумела одержать важные победы над «Интером» и «Эмполи». Лидером атаки является Риккардо Орсолини, забивший 14 голов за сезон. Несмотря на скромную результативность (0.80 гола за игру в последних 5 матчах), «Болонья» демонстрирует хорошую организацию и умение выстраивать игру от обороны. Дома команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей, что делает еe крайне неудобным соперником.
«Ювентус»
«Ювентус» подходит к матчу после уверенной победы над «Монцей» (2:0), что позволило команде укрепить позиции в топ-4. Душан Влахович, забивший 14 мячей за сезон, остаeтся главной атакующей угрозой туринцев. «Ювентус» стабильно набирает очки благодаря сильной обороне (0.60 пропущенных гола в среднем за матч за последние 5 туров) и результативной игре в атаке (1.20 гола за игру за этот же период). Команда не проигрывает «Болонье» на протяжении многих лет и забивает в каждой встрече с этим соперником.
Факты о командах
«Болонья»
- Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей.
- Забивает в 4 последних матчах против «Ювентус».
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах.
- Забивает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах.
«Ювентус»
- Не проигрывает в 27 последних матчах против «Болонья».
- Забивает в 18 последних матчах против «Болонья».
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 матчах.
- Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.
Прогноз на матч «Болонья» – «Ювентус»
Обе команды демонстрируют сильную игру в обороне и предпочитают действовать осторожно в матчах против топовых соперников. «Болонья» редко позволяет соперникам создавать много моментов на своем поле, а «Ювентус» умеет извлекать максимальную пользу даже из минимального количества шансов. Исходя из статистики, матч обещает быть низовым, с упорной борьбой и небольшим количеством голов. Преимущество «Ювентуса» в опыте и классе, а также стабильность обороны туринцев позволяют ожидать их минимальной победы.
- Точный счет 0:1 в пользу «Ювентус» за коэффициент 6.50
- Победа «Ювентус» – коэффициент 2.10
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75