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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Болонья
Ювентус - Болонья: обзор матча 14 марта 2009
Ювентус
14.03.2009, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 28 тур
4 : 1
Завершен
Болонья
49'
Х. Салихамиджич
70'
С. Джовинко
75'
А. Дель Пьеро
87'
А. Дель Пьеро
24'
М. Мутарелли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Болонья
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
А. Дель Пьеро
ГОЛ! 4:1!
А. Дель Пьеро
ГОЛ! 3:1!
А. Дель Пьеро
Пас отдал
В. Яквинта
Замена
П. Освальдо
️️️️
Д. Бомбардини
ГОЛ! 2:1!
С. Джовинко
Пас отдал
В. Яквинта
Замена
️️️️
Ф. Валиани
Желтая карточка
К. Терци
Замена
К. Аморозо
️️️️
М. Мутарелли
ГОЛ! 1:1!
Х. Салихамиджич
Пас отдал
С. Джовинко
Замена
️️️️
Тиагу
ГОЛ! 0:1!
М. Мутарелли
Пас отдал
М. Ди Вайо
Желтая карточка
Тиагу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Болонья
40
Энтони Яннарилли
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
19
Клаудио Терци
(К)
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
80
Франческо Валиани
ЛП
20
Массимо Мутарелли
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
0
Серджо Вольпи
АП
74
Давиде Бомбардини
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Ювентус
12
Антонио Кименти
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Марсело Кастеллини
ЦЗ
6
Диего Коэльо
ЦП
80
Никола Мингаццини
ЦП
0
Марко Берначчи
ЦФ
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
4-3-3
1
Буффон
3
Молинаро
14
Кьеллини
0
Мельберг
26
Грыгера
5
Тиагу
29
Поульсен
11
Салихамиджич
21
Джовинко
10
Дель Пьеро
19
Яквинта
3-4-1-1
40
Яннарилли
19
Терци
3
Бритос
0
Ланна
74
Бомбардини
20
Мутарелли
16
Мудингай
80
Валиани
0
Вольпи
9
Ди Вайо
10
Дель Пьеро
9
Иммобиле
9
Иммобиле
10
Дель Пьеро
20
Мутарелли
0
Аморозо
0
Аморозо
20
Мутарелли
74
Бомбардини
10
Освальдо
10
Освальдо
74
Бомбардини
Остались в запасе
Ювентус
Болонья
12
Антонио Кименти
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
6
Диего Коэльо
ЦП
0
Марко Берначчи
ЦФ
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Марсело Кастеллини
ЦЗ
80
Никола Мингаццини
ЦП
Главный тренер
Даниэле Арригони
Остались в запасе
12
Антонио Кименти
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Остались в запасе
6
Диего Коэльо
ЦП
0
Марко Берначчи
ЦФ
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Марсело Кастеллини
ЦЗ
80
Никола Мингаццини
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Даниэле Арригони
Статистика матча Ювентус - Болонья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Стадио Олимпико
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