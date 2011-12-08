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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Болонья
Ювентус - Болонья: обзор матча 08 декабря 2011
Ювентус
08.12.2011, четверг, 23:59
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ювентус - Болонья
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0
0
Желтые карточки
0
0
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