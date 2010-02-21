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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Ювентус
Болонья - Ювентус: обзор матча 21 февраля 2010
Болонья
21.02.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
50'
А. Буске
6'
Диего
67'
А. Кандрева
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Ювентус
Желтая карточка
Д. Портанова
+4
Красная карточка
А. Раджи
Замена
М. Каморанези
️️️️
А. Дель Пьеро
Замена
Н. Мингаццини
️️️️
Г. Мудингай
Замена
С. Нсереко
️️️️
К. Дзенони
ГОЛ! 1:2!
А. Кандрева
Пас отдал
А. Дель Пьеро
Замена
А. Кандрева
️️️️
Диего
Замена
Х. Хименес
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
Замена
М. Сиссоко
️️️️
К. Маркизио
Желтая карточка
К. Маркизио
ГОЛ! 1:1!
А. Буске
Пас отдал
А. Раджи
ГОЛ! 0:1!
Диего
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
24
Андреа Раджи
ЛЗ
18
Вангелис Морас
(К)
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
24
Антонио Буске
ПП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
ЦФ
17
Марсело Салайета
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ЦЗ
29
Паоло Де Челье
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
10
Диего
АП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
11
Амаури
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
0
Савио Нсереко
ЛП
80
Никола Мингаццини
ЦП
4
Стивен Аппиа
ЦП
77
Хенри Хименес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
45
Мауро Каморанези
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
4-4-2
2
Вивиано
24
Раджи
18
Морас
90
Портанова
77
Дзенони
5
Казарини
16
Мудингай
11
Гуана
24
Буске
17
Салайета
10
Адаилтон
3-1-3-1-2
1
Буффон
6
Легротталье
14
Кьеллини
26
Грыгера
30
Мело
11
Салихамиджич
10
Маркизио
29
Де Челье
10
Диего
10
Дель Пьеро
11
Амаури
77
Дзенони
0
Нсереко
0
Нсереко
77
Дзенони
16
Мудингай
80
Мингаццини
80
Мингаццини
16
Мудингай
10
Адаилтон
77
Хименес
77
Хименес
10
Адаилтон
10
Маркизио
22
Сиссоко
22
Сиссоко
10
Маркизио
10
Диего
87
Кандрева
87
Кандрева
10
Диего
10
Дель Пьеро
45
Каморанези
45
Каморанези
10
Дель Пьеро
Остались в запасе
Болонья
Ювентус
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Статистика матча Болонья - Ювентус
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Ренато ДальАра
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