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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Болонья
Ювентус - Болонья: обзор матча 16 апреля 2022
Ювентус
16.04.2022, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
90+4'
Д. Влахович
52'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Болонья
ГОЛ! 1:1!
Д. Влахович
Пас отдал
А. Мората
90'
+4
87'
Замена
Н. Домингес
️️️️
Д. Касиус
87'
Замена
К. Бонифази
️️️️
Р. Орсолини
Замена
М. Кен
️️️️
М. Де Шильо
86'
84'
Вторая желтая
Г. Медель
84'
Желтая карточка
Г. Медель
84'
Красная карточка
А. Сумаоро
Замена
А. Сандро
️️️️
Д. Кьеллини
75'
74'
Замена
Д. Касиус
️️️️
Р. Сориано
74'
Замена
М. Эбишер
️️️️
М. Сванберг
65'
Замена
М. Барроу
️️️️
М. Арнаутович
Замена
Д. Закария
️️️️
Л. Пеллегрини
60'
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
М. де Лигт
59'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
П. Дибала
59'
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
Р. Сориано
41'
Желтая карточка
М. Арнаутович
Желтая карточка
Х. Куадрадо
31'
19'
Желтая карточка
М. Сванберг
13'
Желтая карточка
А. Теате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
13
Данило
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
22
Йерди Схаутен
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
25
Марко Молла
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
4-3-3
13
Щесны
22
Де Шильо
4
де Лигт
14
Кьеллини
13
Данило
3
Пеллегрини
12
Рабьо
7
Куадрадо
21
Мората
28
Влахович
21
Дибала
4-1-2-1-2
1
Скорупски
35
Дийкс
5
Сумаоро
3
Теате
2
Хики
17
Медель
22
Схаутен
32
Сванберг
21
Сориано
7
Орсолини
7
Арнаутович
14
Кьеллини
26
Сандро
26
Сандро
14
Кьеллини
4
де Лигт
19
Бонуччи
19
Бонуччи
4
де Лигт
3
Пеллегрини
6
Закария
6
Закария
3
Пеллегрини
21
Дибала
10
Бернардески
10
Бернардески
21
Дибала
22
Де Шильо
9
Кен
9
Кен
22
Де Шильо
7
Орсолини
33
Бонифази
33
Бонифази
7
Орсолини
21
Сориано
30
Касиус
30
Касиус
21
Сориано
32
Сванберг
20
Эбишер
20
Эбишер
32
Сванберг
Касиус
8
Домингес
8
Домингес
Касиус
7
Арнаутович
99
Барроу
99
Барроу
7
Арнаутович
Остались в запасе
Ювентус
Болонья
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Франческо Барди
ВР
25
Марко Молла
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
25
Марко Молла
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Ювентус - Болонья
1
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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