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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Болонья
Ювентус - Болонья: обзор матча 27 августа 2023
Ювентус
27.08.2023, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
80'
Д. Влахович
24'
Л. Фергюсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Болонья
90'
+2
Замена
Д. Фаббиан
️️️️
Д. Ндой
Желтая карточка
К. Йылдыз
87'
85'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
М. Эбишер
Замена
К. Йылдыз
️️️️
М. Локателли
81'
Замена
У. МакКенни
️️️️
Т. Веа
81'
ГОЛ! 1:1!
Д. Влахович
Пас отдал
С. Айлинг
80'
Замена
А. Милик
️️️️
Ф. Кьеза
73'
Замена
П. Погба
️️️️
Н. Фаджоли
66'
Замена
С. Айлинг
️️️️
А. Камбьясо
66'
61'
Замена
Т. Корацца
️️️️
Х. Ликояннис
60'
Замена
Й. Карлссон
️️️️
Р. Орсолини
60'
Замена
Н. Домингес
️️️️
Н. Моро
24'
ГОЛ! 0:1!
Л. Фергюсон
Пас отдал
Д. Зиркзее
17'
Желтая карточка
С. Пош
Желтая карточка
А. Рабьо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
28
Душан Влахович
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Ювентус
12
Джованни Гарофани
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Болонья
50
Тито Гасперини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
82
Каспер Урбански
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Перин
20
Камбьясо
26
Сандро
3
Бремер
13
Данило
5
Локателли
12
Рабьо
14
Кьеза
29
Фаджоли
22
Веа
28
Влахович
4-3-1-2
1
Скорупски
4
Пош
31
Беукема
26
Лукуми
22
Ликояннис
6
Моро
20
Эбишер
19
Фергюсон
14
Ндой
11
Зиркзее
7
Орсолини
29
Фаджоли
8
Погба
8
Погба
29
Фаджоли
22
Веа
22
МакКенни
22
МакКенни
22
Веа
20
Камбьясо
16
Айлинг
16
Айлинг
20
Камбьясо
14
Кьеза
30
Милик
30
Милик
14
Кьеза
5
Локателли
10
Йылдыз
10
Йылдыз
5
Локателли
22
Ликояннис
21
Корацца
21
Корацца
22
Ликояннис
20
Эбишер
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
20
Эбишер
6
Моро
8
Домингес
8
Домингес
6
Моро
14
Ндой
80
Фаббиан
80
Фаббиан
14
Ндой
7
Орсолини
21
Карлссон
21
Карлссон
7
Орсолини
Остались в запасе
Ювентус
Болонья
12
Джованни Гарофани
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
50
Тито Гасперини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
12
Джованни Гарофани
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
50
Тито Гасперини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Ювентус - Болонья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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