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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Ювентус
Болонья - Ювентус: обзор матча 18 декабря 2021
Болонья
18.12.2021, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
6'
А. Мората
69'
Х. Куадрадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Ювентус
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
А. Хики
85'
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
Р. Сориано
85'
85'
Замена
К. Жорже
️️️️
А. Мората
Замена
Э. Вигнато
️️️️
М. Сванберг
79'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Барроу
79'
72'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
У. МакКенни
71'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
М. Кен
69'
ГОЛ! 0:2!
Х. Куадрадо
Пас отдал
А. Мората
61'
Замена
А. Сандро
️️️️
Л. Пеллегрини
61'
Замена
М. Локателли
️️️️
Артур
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Л. Де Сильвестри
46'
Желтая карточка
Н. Домингес
29'
29'
Желтая карточка
У. МакКенни
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Пас отдал
Ф. Бернардески
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
6
Артур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
18
Матиас Соуле
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
2
Хики
5
Сумаоро
3
Теате
29
Де Сильвестри
17
Медель
8
Домингес
32
Сванберг
21
Сориано
7
Арнаутович
99
Барроу
3-4-1-2
13
Щесны
4
де Лигт
19
Бонуччи
3
Пеллегрини
7
Куадрадо
6
Артур
12
Рабьо
22
МакКенни
10
Бернардески
21
Мората
9
Кен
2
Хики
10
Виола
10
Виола
2
Хики
99
Барроу
11
Сансоне
11
Сансоне
99
Барроу
32
Сванберг
25
Вигнато
25
Вигнато
32
Сванберг
29
Де Сильвестри
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
29
Де Сильвестри
21
Сориано
9
Сантандер
9
Сантандер
21
Сориано
3
Пеллегрини
26
Сандро
26
Сандро
3
Пеллегрини
6
Артур
5
Локателли
5
Локателли
6
Артур
22
МакКенни
30
Бентанкур
30
Бентанкур
22
МакКенни
9
Кен
21
Кулушевски
21
Кулушевски
9
Кен
21
Мората
19
Жорже
19
Жорже
21
Мората
Остались в запасе
Болонья
Ювентус
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Болонья - Ювентус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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