Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Ювентус
Болонья - Ювентус: обзор матча 30 апреля 2023
Болонья
30.04.2023, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
10'
Р. Орсолини (П)
61'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Ювентус
88'
Желтая карточка
Л. Паредес
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
С. Пош
87'
83'
Замена
Д. Влахович
️️️️
А. Милик
83'
Замена
Л. Паредес
️️️️
М. Локателли
Замена
М. Эбишер
️️️️
Л. Фергюсон
82'
Замена
Г. Медель
️️️️
Н. Моро
81'
70'
Замена
Ф. Миретти
️️️️
Ф. Кьеза
Замена
А. Камбьясо
️️️️
Г. Кирьякопулос
67'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Н. Домингес
67'
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Милик
57'
Замена
С. Айлинг
️️️️
Ф. Костич
57'
Замена
М. Соуле
️️️️
Н. Фаджоли
55'
Желтая карточка
А. Рабьо
Желтая карточка
Г. Кирьякопулос
42'
31'
Пенальти не реализован!
А. Милик
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Орсолини
10'
Желтая карточка
С. Пош
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
3
Бремер
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
4-4-2
1
Скорупски
77
Кирьякопулос
5
Сумаоро
26
Лукуми
4
Пош
6
Моро
8
Домингес
19
Фергюсон
22
Схаутен
99
Барроу
7
Орсолини
3-1-2-3-1
13
Щесны
13
Данило
4
Гатти
26
Сандро
5
Локателли
7
Куадрадо
12
Рабьо
14
Кьеза
29
Фаджоли
18
Костич
30
Милик
77
Кирьякопулос
20
Камбьясо
20
Камбьясо
77
Кирьякопулос
4
Пош
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
4
Пош
6
Моро
17
Медель
17
Медель
6
Моро
19
Фергюсон
20
Эбишер
20
Эбишер
19
Фергюсон
8
Домингес
11
Зиркзее
11
Зиркзее
8
Домингес
5
Локателли
5
Паредес
5
Паредес
5
Локателли
14
Кьеза
21
Миретти
21
Миретти
14
Кьеза
18
Костич
16
Айлинг
16
Айлинг
18
Костич
29
Фаджоли
18
Соуле
18
Соуле
29
Фаджоли
30
Милик
28
Влахович
28
Влахович
30
Милик
Остались в запасе
Болонья
Ювентус
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
3
Бремер
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
3
Бремер
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Болонья - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Болонья
Ювентус
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:17
Серия А: шансы «Венеции» и «Болоньи» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:23
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Венеции» и «Болоньи» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:23
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:17
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+