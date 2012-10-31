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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Болонья
Ювентус - Болонья: обзор матча 31 октября 2012
Ювентус
31.10.2012, среда, 23:45
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
54'
Ф. Квальярелла
90+2'
П. Погба
71'
С. Таидер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Болонья
ГОЛ! 2:1!
П. Погба
Пас отдал
С. Джовинко
90'
+2
89'
Замена
Д. Папони
️️️️
М. Габбиадини
82'
Желтая карточка
Н. Пульцетти
Замена
М. Вучинич
️️️️
М. Исла
76'
Замена
К. Асамоа
️️️️
П. Де Челье
73'
Замена
С. Джовинко
️️️️
Ф. Квальярелла
72'
71'
ГОЛ! 1:1!
С. Таидер
66'
Замена
Р. Крхин
️️️️
М. Пациенца
66'
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
М. Мотта
61'
Желтая карточка
М. Мотта
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Э. Джаккерини
54'
Желтая карточка
А. Пирло
47'
9'
Желтая карточка
М. Пациенца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Леонардо Бонуччи
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
3
Архимеде Морлео
ЛП
8
Сафир Таидер
ОП
24
Микеле Пациенца
ОП
33
Панайотис Коне
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Болонья
22
Филиппо Ломбарди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
3-2-3-2
1
Буффон
22
Исла
15
Барцальи
4
Касерес
29
Де Челье
19
Бонуччи
15
Джаккерини
21
Пирло
8
Погба
32
Бендтнер
27
Квальярелла
4-2-2-2
30
Альярди
16
Мотта
3
Черубин
15
Антонссон
4
Соренсен
8
Таидер
24
Пациенца
33
Коне
3
Морлео
19
Джилардино
11
Габбиадини
29
Де Челье
27
Асамоа
27
Асамоа
29
Де Челье
22
Исла
9
Вучинич
9
Вучинич
22
Исла
27
Квальярелла
21
Джовинко
21
Джовинко
27
Квальярелла
24
Пациенца
21
Крхин
21
Крхин
24
Пациенца
16
Мотта
56
Пульцетти
56
Пульцетти
16
Мотта
11
Габбиадини
35
Папони
35
Папони
11
Габбиадини
Остались в запасе
Ювентус
Болонья
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
22
Филиппо Ломбарди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
1
Деян Стоянович
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
22
Филиппо Ломбарди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
1
Деян Стоянович
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Ювентус - Болонья
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:45 (прямая)
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