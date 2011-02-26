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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Болонья
Ювентус - Болонья: обзор матча 26 февраля 2011
Ювентус
26.02.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Болонья
50'
Ф. Делла Рокка
64'
М. Ди Вайо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Болонья
Замена
А. Буске
️️️️
Р. Меджиорини
Желтая карточка
С. Пепе
Замена
Н. Черубин
️️️️
М. Бритос
Травма
М. Бритос
Желтая карточка
М. Бритос
Замена
С. Пепе
️️️️
З. Грыгера
ГОЛ! 0:2!
М. Ди Вайо
Желтая карточка
М. Мутарелли
ГОЛ! 0:1!
Ф. Делла Рокка
Пас отдал
Д. Перес
Замена
Л. Тони
️️️️
В. Яквинта
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
Х. Мартинес
Замена
М. Мутарелли
️️️️
А. Эспозито
Травма
А. Эспозито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
55
Хорхе Мартинес
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
17
Милош Красич
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
16
Габи Мудингай
ОП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
15
Диего Перес
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
20
Массимо Мутарелли
АП
24
Антонио Буске
ПП
35
Даниэле Папони
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
4-1-3-2
30
Сторари
14
Кьеллини
15
Барцальи
19
Бонуччи
26
Грыгера
30
Мело
55
Мартинес
10
Маркизио
17
Красич
21
Матри
19
Яквинта
4-1-3-2
2
Вивиано
90
Портанова
28
Эспозито
3
Бритос
33
Рубин
16
Мудингай
15
Перес
14
Делла Рокка
5
Казарини
9
Ди Вайо
69
Меджиорини
26
Грыгера
3
Пепе
3
Пепе
26
Грыгера
19
Яквинта
18
Тони
18
Тони
19
Яквинта
55
Мартинес
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
55
Мартинес
3
Бритос
3
Черубин
3
Черубин
3
Бритос
28
Эспозито
20
Мутарелли
20
Мутарелли
28
Эспозито
69
Меджиорини
24
Буске
24
Буске
69
Меджиорини
Остались в запасе
Ювентус
Болонья
13
Александр Маннингер
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
35
Даниэле Папони
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
35
Даниэле Папони
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Ювентус - Болонья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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