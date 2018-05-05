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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Болонья
Ювентус - Болонья: обзор матча 05 мая 2018
Ювентус
05.05.2018, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
3 : 1
Завершен
Болонья
52'
С. Де Майо (АГ)
63'
С. Хедира
69'
П. Дибала
30'
С. Верди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Болонья
90'
Желтая карточка
Р. Паласио
ГОЛ! 3:1!
П. Дибала
Пас отдал
Д. Коста
69'
ГОЛ! 2:1!
С. Хедира
Пас отдал
Д. Коста
63'
61'
Желтая карточка
Л. Крисетиг
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Де Майо
52'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Верди
Желтая карточка
Д. Ругани
27'
18'
Желтая карточка
А. Поли
Желтая карточка
Х. Куадрадо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
3-5-2
1
Буффон
26
Сандро
15
Барцальи
24
Ругани
27
Асамоа
28
Хедира
8
Матюиди
10
Маркизио
7
Куадрадо
9
Игуаин
21
Дибала
3-2-3-1
83
Миранте
87
Де Майо
33
Кейта
6
Романьоли
17
Крафт
15
Мбайе
15
Поли
6
Надь
12
Крисетиг
90
Верди
Остались в запасе
Ювентус
Болонья
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Ювентус - Болонья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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