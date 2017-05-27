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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Ювентус
Болонья - Ювентус: обзор матча 27 мая 2017
Болонья
27.05.2017, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
52'
С. Таидер
70'
П. Дибала
90+4'
М. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Ювентус
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
М. Кен
Пас отдал
М. Пьянич
Желтая карточка
Д. Гастальделло
90'
+1
Замена
А. Надь
️️️️
Э. Пульгар
85'
Желтая карточка
О. Оквонкво
82'
80'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
79'
Замена
М. Кен
️️️️
П. Дибала
Замена
Б. Петкович
️️️️
Э. Крафт
75'
70'
ГОЛ! 1:1!
П. Дибала
Замена
А. Масина
️️️️
Л. Крейчи
68'
Желтая карточка
Ф. Вивиани
65'
59'
Замена
М. Манджукич
️️️️
С. Хедира
56'
Замена
М. Пьянич
️️️️
К. Маркизио
ГОЛ! 1:0!
С. Таидер
Пас отдал
О. Оквонкво
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Сафир Таидер
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
РФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Клаудио Маркизио
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
72
Джордано Троваде
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Умар Садик
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
4-1-2-3
1
Да Кошта
15
Мбайе
5
Гастальделло
35
Торосидис
17
Крафт
5
Пульгар
8
Таидер
43
Вивиани
7
Крейчи
21
Дестро
30
Оквонкво
3-5-2
25
Аудеро
2
Лихтштайнер
15
Барцальи
4
Бенатиа
10
Маркизио
7
Куадрадо
28
Хедира
27
Стураро
27
Асамоа
21
Дибала
9
Игуаин
7
Крейчи
25
Масина
25
Масина
7
Крейчи
5
Пульгар
6
Надь
6
Надь
5
Пульгар
17
Крафт
9
Петкович
9
Петкович
17
Крафт
10
Маркизио
15
Пьянич
15
Пьянич
10
Маркизио
21
Дибала
9
Кен
9
Кен
21
Дибала
28
Хедира
9
Манджукич
9
Манджукич
28
Хедира
Остались в запасе
Болонья
Ювентус
72
Джордано Троваде
ЦП
83
Антонио Миранте
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
72
Джордано Троваде
ЦП
83
Антонио Миранте
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Болонья - Ювентус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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