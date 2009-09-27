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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Болонья
Ювентус - Болонья: обзор матча 27 сентября 2009
Ювентус
27.09.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
26'
Д. Трезеге
90+3'
Б. Мартинс Адаилтон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Болонья
+3
ГОЛ! 1:1!
Б. Мартинс Адаилтон
Пас отдал
Д. Тедеско
Желтая карточка
А. Раджи
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
Амаури
Желтая карточка
Э. Вивиано
Замена
Б. Мартинс Адаилтон
️️️️
М. Ди Вайо
Замена
М. Касерес
️️️️
Д. Зебина
Замена
П. Освальдо
️️️️
Л. Виджиани
Замена
С. Джовинко
️️️️
Диего
Замена
Д. Тедеско
️️️️
Ф. Валиани
ГОЛ! 1:0!
Д. Трезеге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
10
Диего
АП
45
Мауро Каморанези
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ПЗ
80
Франческо Валиани
ЛП
80
Никола Мингаццини
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
0
Лука Виджиани
ПП
9
Марко Ди Вайо
(К)
ЦФ
17
Марсело Салайета
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Буффон
3
Молинаро
14
Кьеллини
6
Легротталье
11
Зебина
30
Мело
10
Маркизио
45
Каморанези
10
Диего
11
Амаури
7
Трезеге
4-4-2
2
Вивиано
24
Раджи
90
Портанова
3
Бритос
0
Ланна
0
Виджиани
80
Мингаццини
11
Гуана
80
Валиани
17
Салайета
9
Ди Вайо
11
Зебина
4
Касерес
4
Касерес
11
Зебина
11
Амаури
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
11
Амаури
10
Диего
21
Джовинко
21
Джовинко
10
Диего
80
Валиани
76
Тедеско
76
Тедеско
80
Валиани
9
Ди Вайо
10
Адаилтон
10
Адаилтон
9
Ди Вайо
0
Виджиани
10
Освальдо
10
Освальдо
0
Виджиани
Остались в запасе
Ювентус
Болонья
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
Главный тренер
Чиро Феррара
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Статистика матча Ювентус - Болонья
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Стадио Олимпико
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