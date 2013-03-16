Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Ювентус
Болонья - Ювентус: обзор матча 16 марта 2013
Болонья
16.03.2013, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
61'
М. Вучинич
73'
К. Маркизио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Ювентус
90'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
А. Видаль
82'
Замена
А. Матри
️️️️
М. Вучинич
76'
Замена
П. Погба
️️️️
С. Джовинко
Замена
Д. Москарделли
️️️️
А. Джилардино
75'
73'
ГОЛ! 0:2!
К. Маркизио
Пас отдал
М. Вучинич
71'
Желтая карточка
А. Видаль
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Г. Гарич
69'
67'
Желтая карточка
С. Падоин
Желтая карточка
А. Диаманти
65'
61'
ГОЛ! 0:1!
М. Вучинич
Пас отдал
К. Маркизио
Замена
Налдо
️️️️
П. Коне
58'
Желтая карточка
Д. Перес
56'
Желтая карточка
М. Антонссон
28'
21'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
11
Маноло Габбиадини
ЛП
8
Сафир Таидер
ОП
15
Диего Перес
ОП
33
Панайотис Коне
ПП
23
Алессандро Диаманти
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ОП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
19
Симоне Падоин
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Болонья
22
Филиппо Ломбарди
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-2-2-2
23
Курчи
3
Морлео
3
Черубин
15
Антонссон
13
Гарич
8
Таидер
15
Перес
11
Габбиадини
33
Коне
19
Джилардино
23
Диаманти
4-1-3-2
1
Буффон
13
Пелузо
19
Бонуччи
15
Барцальи
14
Кьеллини
23
Видаль
19
Падоин
10
Маркизио
21
Пирло
21
Джовинко
9
Вучинич
33
Коне
5
Налдо
5
Налдо
33
Коне
13
Гарич
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
13
Гарич
19
Джилардино
9
Москарделли
9
Москарделли
19
Джилардино
21
Джовинко
8
Погба
8
Погба
21
Джовинко
23
Видаль
27
Квальярелла
27
Квальярелла
23
Видаль
9
Вучинич
21
Матри
21
Матри
9
Вучинич
Остались в запасе
Болонья
Ювентус
20
Матиас Аберо
ЦЗ
22
Филиппо Ломбарди
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
20
Матиас Аберо
ЦЗ
22
Филиппо Ломбарди
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Болонья - Ювентус
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
Новости команд
Все
Болонья
Ювентус
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+