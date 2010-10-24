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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Ювентус
Болонья - Ювентус: обзор матча 24 октября 2010
Болонья
24.10.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Ювентус
Желтая карточка
М. Мутарелли
+5
Замена
М. Мутарелли
️️️️
А. Экдаль
Желтая карточка
Д. Портанова
Замена
Х. Хименес
️️️️
Д. Папони
Замена
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
М. Красич
Замена
Ф. Казарини
️️️️
И. Радованович
Пенальти не реализован!
В. Яквинта
Замена
В. Яквинта
️️️️
Амаури
12'
Желтая карточка
М. Мотта
Желтая карточка
Г. Гарич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
3
Николо Черубин
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
35
Даниэле Папони
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
24
Антонио Буске
ПП
9
Марко Ди Вайо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
(К)
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
17
Милош Красич
ПП
11
Амаури
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
20
Массимо Мутарелли
АП
11
Гастон Рамирес
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
4-1-4-1
2
Вивиано
3
Черубин
3
Бритос
90
Портанова
13
Гарич
16
Радованович
35
Папони
16
Мудингай
8
Экдаль
24
Буске
9
Ди Вайо
4-1-3-2
30
Сторари
16
Мотта
14
Кьеллини
19
Бонуччи
29
Де Челье
30
Мело
17
Красич
20
Аквилани
10
Маркизио
27
Квальярелла
11
Амаури
16
Радованович
5
Казарини
5
Казарини
16
Радованович
8
Экдаль
20
Мутарелли
20
Мутарелли
8
Экдаль
35
Папони
77
Хименес
77
Хименес
35
Папони
17
Красич
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
17
Красич
11
Амаури
19
Яквинта
19
Яквинта
11
Амаури
Остались в запасе
Болонья
Ювентус
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Франко Коломба
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
11
Гастон Рамирес
АП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Главный тренер
Франко Коломба
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Болонья - Ювентус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 16:55 (прямая)
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