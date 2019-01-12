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Расписание матчей
Италия. Кубок
Болонья - Ювентус
Болонья - Ювентус: обзор матча 12 января 2019
Болонья
12.01.2019, суббота, 22:45
Италия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Ювентус
9'
Ф. Бернардески
49'
М. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Болонья - Ювентус
Желтая карточка
Р. Сориано
82'
69'
Желтая карточка
Э. Джан
49'
ГОЛ! 0:2!
М. Кен
44'
Желтая карточка
М. Де Шильо
30'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
9'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бернардески
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Да Кошта
33
Калабрези
5
Данило
22
Хеландер
35
Дийкс
5
Пульгар
14
Матиелло
32
Сванберг
21
Сориано
11
Сансоне
21
Дестро
4-1-2-2-1
13
Щесны
22
Де Шильо
14
Кьеллини
19
Бонуччи
37
Спинаццола
23
Джан
28
Хедира
15
Пьянич
10
Бернардески
11
Коста
9
Кен
Остались в запасе
Болонья
Ювентус
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Болонья - Ювентус
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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