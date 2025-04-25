26 апреля 2025 года на стадионе Альянц Арена в Мюнхене состоится матч 31 тура Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Майнц». Обе команды показывают неплохие результаты в сезоне, однако «Бавария» выглядит явным фаворитом встречи.

«Бавария»

«Бавария» продолжает доминировать в Бундеслиге, занимая первое место с 72 очками после 30 туров. Команда Хансии Флика показывает отличные результаты в атаке, забив 87 голов в 30 матчах (самая результативная команда турнира). В последних 5 играх «Бавария» забила 12 голов, но при этом пропустила 7. Хотя защита команды не всегда стабильно работает, нападение компенсирует эти проблемы. «Бавария» не проигрывает в последних 5 матчах и имеет серию из 22 побед в турнире. В последних 8 играх Бундеслиги она обязательно забивает.

«Майнц»

«Майнц» находится на 6 месте в таблице, набрав 47 очков. Однако их форма оставляет желать лучшего, так как команда не может выиграть в последних 5 матчах Бундеслиги. В этих играх «Майнц» забил 6 голов, но пропустил 10. Хотя нападение команды демонстрирует неплохие результаты (в последних 5 играх они забили 6 голов), защита продолжает сдавать позиции, пропуская в среднем 2.0 гола за игру. В матче с таким сильным противником, как «Бавария», оборона «Майнца» может не выдержать натиска.

Факты о командах

«Бавария»

1 место в таблице с 72 очками.

Лучший бомбардир: Харри Кейн (36 голов в 43 матчах).

В последних 5 матчах забивает в среднем 2.4 гола за игру.

В последних 5 матчах пропускает в среднем 1.4 гола за игру.

Не проигрывает в 5 последних матчах.

«Майнц»

6 место с 47 очками.

Лучший бомбардир: Йонатан Буркардт (16 голов в 26 матчах).

В последних 5 матчах забивает в среднем 1.2 гола за игру.

В последних 5 матчах пропускает в среднем 2.0 гола за игру.

Не выигрывает в последних 5 матчах.

Личные встречи 70% (23) 6% (2) 24% (8) 94 Забитых мячей 36 2.85 В среднем за матч 1.09 8:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 8:1 Самая крупная ничья: 2:2 Германия. Бундеслига, 14 тур Майнц 2 : 1 Бавария Германия. Кубок, 2 раунд Майнц 0 : 4 Бавария Германия. Бундеслига, 25 тур Бавария 8 : 1 Майнц Германия. Бундеслига, 8 тур Майнц 1 : 3 Бавария Германия. Бундеслига, 29 тур Майнц 3 : 1 Бавария Германия. Кубок, 1/8 финала Майнц 0 : 4 Бавария Германия. Бундеслига, 12 тур Бавария 6 : 2 Майнц Германия. Бундеслига, 32 тур Майнц 3 : 1 Бавария Германия. Бундеслига, 15 тур Бавария 2 : 1 Майнц Германия. Бундеслига, 31 тур Майнц 2 : 1 Бавария Германия. Бундеслига, 14 тур Бавария 5 : 2 Майнц Германия. Бундеслига, 20 тур Майнц 1 : 3 Бавария Германия. Бундеслига, 3 тур Бавария 6 : 1 Майнц Германия. Бундеслига, 26 тур Бавария 6 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 9 тур Майнц 1 : 2 Бавария Германия. Бундеслига, 21 тур Майнц 0 : 2 Бавария Германия. Бундеслига, 4 тур Бавария 4 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 30 тур Бавария 2 : 2 Майнц Германия. Бундеслига, 13 тур Майнц 1 : 3 Бавария Германия. Бундеслига, 24 тур Бавария 1 : 2 Майнц Германия. Бундеслига, 7 тур Майнц 0 : 3 Бавария Германия. Бундеслига, 34 тур Бавария 2 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 17 тур Майнц 1 : 2 Бавария Германия. Бундеслига, 26 тур Майнц 0 : 2 Бавария Германия. Бундеслига, 9 тур Бавария 4 : 1 Майнц Германия. Бундеслига, 20 тур Майнц 0 : 3 Бавария Германия. Бундеслига, 3 тур Бавария 3 : 1 Майнц Германия. Бундеслига, 31 тур Бавария 0 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 14 тур Майнц 3 : 2 Бавария Германия. Бундеслига, 23 тур Майнц 1 : 3 Бавария Германия. Бундеслига, 6 тур Бавария 1 : 2 Майнц Германия. Бундеслига, 20 тур Бавария 3 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 3 тур Майнц 2 : 1 Бавария

Прогноз на матч «Бавария» – «Майнц»

«Бавария» продолжает показывать отличные результаты в атаке и остается главным претендентом на чемпионство в Бундеслиге. В то время как «Майнц» испытывает трудности с защитой и не может выиграть в последних матчах, их атака также не всегда стабильна.

Ожидаем, что «Бавария» снова продемонстрирует свою атакующую мощь и будет контролировать игру. «Майнц» будет пытаться атаковать, но им будет крайне сложно справиться с таким мощным противником. В этой встрече вполне вероятно, что «Бавария» одержит победу, а обе команды смогут забить хотя бы по одному голу.

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