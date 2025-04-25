26 апреля 2025 года на стадионе Альянц Арена в Мюнхене состоится матч 31 тура Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Майнц». Обе команды показывают неплохие результаты в сезоне, однако «Бавария» выглядит явным фаворитом встречи.
«Бавария»
«Бавария» продолжает доминировать в Бундеслиге, занимая первое место с 72 очками после 30 туров. Команда Хансии Флика показывает отличные результаты в атаке, забив 87 голов в 30 матчах (самая результативная команда турнира). В последних 5 играх «Бавария» забила 12 голов, но при этом пропустила 7. Хотя защита команды не всегда стабильно работает, нападение компенсирует эти проблемы. «Бавария» не проигрывает в последних 5 матчах и имеет серию из 22 побед в турнире. В последних 8 играх Бундеслиги она обязательно забивает.
«Майнц»
«Майнц» находится на 6 месте в таблице, набрав 47 очков. Однако их форма оставляет желать лучшего, так как команда не может выиграть в последних 5 матчах Бундеслиги. В этих играх «Майнц» забил 6 голов, но пропустил 10. Хотя нападение команды демонстрирует неплохие результаты (в последних 5 играх они забили 6 голов), защита продолжает сдавать позиции, пропуская в среднем 2.0 гола за игру. В матче с таким сильным противником, как «Бавария», оборона «Майнца» может не выдержать натиска.
Факты о командах
«Бавария»
- 1 место в таблице с 72 очками.
- Лучший бомбардир: Харри Кейн (36 голов в 43 матчах).
- В последних 5 матчах забивает в среднем 2.4 гола за игру.
- В последних 5 матчах пропускает в среднем 1.4 гола за игру.
- Не проигрывает в 5 последних матчах.
«Майнц»
- 6 место с 47 очками.
- Лучший бомбардир: Йонатан Буркардт (16 голов в 26 матчах).
- В последних 5 матчах забивает в среднем 1.2 гола за игру.
- В последних 5 матчах пропускает в среднем 2.0 гола за игру.
- Не выигрывает в последних 5 матчах.
Прогноз на матч «Бавария» – «Майнц»
«Бавария» продолжает показывать отличные результаты в атаке и остается главным претендентом на чемпионство в Бундеслиге. В то время как «Майнц» испытывает трудности с защитой и не может выиграть в последних матчах, их атака также не всегда стабильна.
Ожидаем, что «Бавария» снова продемонстрирует свою атакующую мощь и будет контролировать игру. «Майнц» будет пытаться атаковать, но им будет крайне сложно справиться с таким мощным противником. В этой встрече вполне вероятно, что «Бавария» одержит победу, а обе команды смогут забить хотя бы по одному голу.
Рекомендации для ставок
- Победа «Баварии» – коэффициент 1.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 – коэффициент 1.80
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00