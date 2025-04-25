Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Бавария» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.00

25 апреля 2025 14:45
Бавария - Майнц
26 апр. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 31 тур
Перейти в онлайн матча
2.0
Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00
Сделать ставку

26 апреля 2025 года на стадионе Альянц Арена в Мюнхене состоится матч 31 тура Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Майнц». Обе команды показывают неплохие результаты в сезоне, однако «Бавария» выглядит явным фаворитом встречи.

«Бавария»

«Бавария» продолжает доминировать в Бундеслиге, занимая первое место с 72 очками после 30 туров. Команда Хансии Флика показывает отличные результаты в атаке, забив 87 голов в 30 матчах (самая результативная команда турнира). В последних 5 играх «Бавария» забила 12 голов, но при этом пропустила 7. Хотя защита команды не всегда стабильно работает, нападение компенсирует эти проблемы. «Бавария» не проигрывает в последних 5 матчах и имеет серию из 22 побед в турнире. В последних 8 играх Бундеслиги она обязательно забивает.

«Майнц»

«Майнц» находится на 6 месте в таблице, набрав 47 очков. Однако их форма оставляет желать лучшего, так как команда не может выиграть в последних 5 матчах Бундеслиги. В этих играх «Майнц» забил 6 голов, но пропустил 10. Хотя нападение команды демонстрирует неплохие результаты (в последних 5 играх они забили 6 голов), защита продолжает сдавать позиции, пропуская в среднем 2.0 гола за игру. В матче с таким сильным противником, как «Бавария», оборона «Майнца» может не выдержать натиска.

Факты о командах

«Бавария»

  • 1 место в таблице с 72 очками.
  • Лучший бомбардир: Харри Кейн (36 голов в 43 матчах).
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 2.4 гола за игру.
  • В последних 5 матчах пропускает в среднем 1.4 гола за игру.
  • Не проигрывает в 5 последних матчах.

«Майнц»

  • 6 место с 47 очками.
  • Лучший бомбардир: Йонатан Буркардт (16 голов в 26 матчах).
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 1.2 гола за игру.
  • В последних 5 матчах пропускает в среднем 2.0 гола за игру.
  • Не выигрывает в последних 5 матчах.

Личные встречи
70% (23)
6% (2)
24% (8)
94
Забитых мячей
36
2.85
В среднем за матч
1.09
8:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  8:1
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 14 тур
Майнц
2 : 1
14.12.2024
Бавария
Германия. Кубок, 2 раунд
Майнц
0 : 4
30.10.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 25 тур
Бавария
8 : 1
09.03.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 8 тур
Майнц
1 : 3
21.10.2023
Бавария
Германия. Бундеслига, 29 тур
Майнц
3 : 1
22.04.2023
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Майнц
0 : 4
01.02.2023
Бавария
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
6 : 2
29.10.2022
Майнц
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
3 : 1
30.04.2022
Бавария
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бавария
2 : 1
11.12.2021
Майнц
Германия. Бундеслига, 31 тур
Майнц
2 : 1
24.04.2021
Бавария
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
5 : 2
03.01.2021
Майнц
Германия. Бундеслига, 20 тур
Майнц
1 : 3
01.02.2020
Бавария
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
6 : 1
31.08.2019
Майнц
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
6 : 0
17.03.2019
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
27.10.2018
Бавария
Германия. Бундеслига, 21 тур
Майнц
0 : 2
03.02.2018
Бавария
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бавария
4 : 0
16.09.2017
Майнц
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бавария
2 : 2
22.04.2017
Майнц
Германия. Бундеслига, 13 тур
Майнц
1 : 3
02.12.2016
Бавария
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бавария
1 : 2
02.03.2016
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
0 : 3
26.09.2015
Бавария
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бавария
2 : 0
23.05.2015
Майнц
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
1 : 2
19.12.2014
Бавария
Германия. Бундеслига, 26 тур
Майнц
0 : 2
22.03.2014
Бавария
Германия. Бундеслига, 9 тур
Бавария
4 : 1
19.10.2013
Майнц
Германия. Бундеслига, 20 тур
Майнц
0 : 3
02.02.2013
Бавария
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
3 : 1
15.09.2012
Майнц
Германия. Бундеслига, 31 тур
Бавария
0 : 0
14.04.2012
Майнц
Германия. Бундеслига, 14 тур
Майнц
3 : 2
27.11.2011
Бавария
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
1 : 3
19.02.2011
Бавария
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бавария
1 : 2
25.09.2010
Майнц
Германия. Бундеслига, 20 тур
Бавария
3 : 0
30.01.2010
Майнц
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
2 : 1
22.08.2009
Бавария
Показать все

Прогноз на матч «Бавария» – «Майнц»

«Бавария» продолжает показывать отличные результаты в атаке и остается главным претендентом на чемпионство в Бундеслиге. В то время как «Майнц» испытывает трудности с защитой и не может выиграть в последних матчах, их атака также не всегда стабильна.

Ожидаем, что «Бавария» снова продемонстрирует свою атакующую мощь и будет контролировать игру. «Майнц» будет пытаться атаковать, но им будет крайне сложно справиться с таким мощным противником. В этой встрече вполне вероятно, что «Бавария» одержит победу, а обе команды смогут забить хотя бы по одному голу.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Баварии» – коэффициент 1.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00

2.0
Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Майнц Бавария
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
1.8
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд - Зволле
Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэфф. - 1.80
Матч завершен
1 : 3
1.57
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ - Ницца
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт - Хайденхайм
Победа «Штутгарта» – 1.85
Матч завершен
1 : 1
1.75
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь - Арсенал
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
Матч завершен
5 : 1
1.9
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ - Хатайспор
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 