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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Майнц
Бавария - Майнц: обзор матча 11 декабря 2021
Бавария
11.12.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
53'
К. Коман
74'
Д. Мусиала
22'
К. Онисиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Майнц
90'
+1
Желтая карточка
К. Штегер
90'
Желтая карточка
А. Хак
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
Д. Мусиала
82'
82'
Замена
Н. Тауэр
️️️️
Л. Баррейро
82'
Замена
К. Штегер
️️️️
А. Сташ
75'
Замена
П. Небель
️️️️
К. Онисиво
ГОЛ! 2:1!
Д. Мусиала
Пас отдал
Б. Павар
74'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Л. Сане
65'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Л. Эрнандес
65'
Замена
М. Рока
️️️️
К. Толиссо
65'
65'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Ж. Буркардт
64'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Л. Джэ Сон
59'
Желтая карточка
А. Сташ
Желтая карточка
Л. Эрнандес
56'
ГОЛ! 1:1!
К. Коман
Пас отдал
К. Толиссо
53'
Желтая карточка
Л. Сане
36'
Желтая карточка
Д. Мусиала
27'
22'
ГОЛ! 0:1!
К. Онисиво
Пас отдал
Ж. Буркардт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
21
Мервиль Папела
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
19
Дэвис
21
Эрнандес
2
Упамекано
28
Павар
8
Толиссо
21
Коман
10
Мусиала
10
Сане
9
Левандовски
13
Мюллер
3-3-1-1-2
27
Центнер
42
Хак
19
Ниахате
16
Белл
30
Видмер
18
Сташ
24
Мартин
18
Баррейро
7
Джэ Сон
9
Онисиво
9
Буркардт
21
Эрнандес
25
Зюле
25
Зюле
21
Эрнандес
10
Мусиала
23
Ньянзу
23
Ньянзу
10
Мусиала
8
Толиссо
21
Рока
21
Рока
8
Толиссо
10
Сане
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Сане
9
Буркардт
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Буркардт
18
Баррейро
5
Тауэр
5
Тауэр
18
Баррейро
7
Джэ Сон
14
Бутьюс
14
Бутьюс
7
Джэ Сон
18
Сташ
7
Штегер
7
Штегер
18
Сташ
9
Онисиво
8
Небель
8
Небель
9
Онисиво
Остались в запасе
Бавария
Майнц
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Бавария - Майнц
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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