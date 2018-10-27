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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Бавария
Майнц - Бавария: обзор матча 27 октября 2018
Майнц
27.10.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
48'
Ж. Бутьюс
39'
Л. Горецка
62'
Т. Алькантара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Бавария
Желтая карточка
Э. Уджа
88'
86'
Желтая карточка
Х. Мартинес
62'
ГОЛ! 1:2!
Т. Алькантара
Пас отдал
Р. Левандовски
Желтая карточка
Л. Озтюнали
61'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Бутьюс
Пас отдал
Д. Бросински
48'
Желтая карточка
А. Мартин
43'
39'
ГОЛ! 0:1!
Л. Горецка
Пас отдал
Й. Киммих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-1-3-1-1
21
Мюллер
24
Мартин
16
Белл
19
Ниахате
18
Бросински
5
Гбамен
46
Латца
25
Кунде
21
Озтюнали
14
Бутьюс
14
Матета
3-2-2-1-2
1
Нойер
25
Зюле
17
Боатенг
5
Алаба
88
Мартинес
6
Киммих
27
Горецка
6
Алькантара
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
Остались в запасе
Майнц
Бавария
16
Филипп Мвене
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
16
Филипп Мвене
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Майнц - Бавария
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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