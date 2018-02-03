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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Бавария
Майнц - Бавария: обзор матча 03 февраля 2018
Майнц
03.02.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
33'
Ф. Рибери
44'
Х. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Бавария
76'
Желтая карточка
Д. Боатенг
44'
ГОЛ! 0:2!
Х. Родригес
Пас отдал
К. Толиссо
41'
Желтая карточка
С. Вагнер
35'
Желтая карточка
С. Руди
33'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Рибери
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
16
Штефан Белл
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Арьен Роббен
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Белл
22
Диалло
42
Хак
2
Донати
5
Гбамен
46
Латца
44
Максим
21
Озтюнали
17
Хольтманн
11
Муто
4-3-1-2
26
Ульрайх
13
Рафинья
15
Хуммельс
17
Боатенг
24
Бернат
13
Руди
7
Рибери
8
Толиссо
23
Родригес
2
Вагнер
13
Мюллер
Остались в запасе
Майнц
Бавария
21
Флориан Мюллер
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
22
Том Штарке
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Арьен Роббен
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Арьен Роббен
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Майнц - Бавария
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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