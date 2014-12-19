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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Бавария
Майнц - Бавария: обзор матча 19 декабря 2014
Майнц
19.12.2014, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
22'
Э. Сото
24'
Б. Швайнштайгер
89'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Бавария
90'
+2
Замена
М. Вайзер
️️️️
Ф. Рибери
89'
ГОЛ! 1:2!
А. Роббен
Пас отдал
Х. Бернат
Замена
П. Слискович
️️️️
Ю. Малли
86'
Замена
П. Пфлюке
️️️️
П. де Бласис
80'
Замена
Ж. Диас
️️️️
К. Чжа-Чеол
77'
75'
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Гетце
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
60'
Желтая карточка
Э. Сото
49'
24'
ГОЛ! 1:1!
Б. Швайнштайгер
ГОЛ! 1:0!
Э. Сото
Пас отдал
С. Оказаки
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЛП
30
Йоханнес Гайс
(К)
ОП
19
Элкин Сото
ОП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
(К)
ОП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
22
Юлиан Кох
ЦЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
25
Петар Слискович
ЦФ
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
15
Лукас-Юлиан Шолль
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
18
Курт Зинан
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Кариус
33
Пак Чжу-Ху
2
Вольшайд
18
Хара
18
Бросински
30
Гайс
19
Сото
10
Ку Чжа-Чеол
8
де Бласис
10
Малли
30
Оказаки
4-2-2-1-1
1
Нойер
13
Рафинья
4
Данте
17
Боатенг
24
Бернат
23
Хейбьерг
31
Швайнштайгер
10
Роббен
7
Рибери
27
Гетце
13
Мюллер
8
де Бласис
14
Пфлюке
14
Пфлюке
8
де Бласис
10
Ку Чжа-Чеол
15
Диас
15
Диас
10
Ку Чжа-Чеол
10
Малли
25
Слискович
25
Слискович
10
Малли
7
Рибери
8
Вайзер
8
Вайзер
7
Рибери
27
Гетце
14
Писарро
14
Писарро
27
Гетце
Остались в запасе
Майнц
Бавария
22
Юлиан Кох
ЦЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
1
Стефанос Капино
ВР
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
15
Лукас-Юлиан Шолль
ЦП
18
Курт Зинан
ЦФ
25
Пепе Рейна
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
22
Юлиан Кох
ЦЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
1
Стефанос Капино
ВР
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
15
Лукас-Юлиан Шолль
ЦП
18
Курт Зинан
ЦФ
25
Пепе Рейна
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Майнц - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Мева Арена
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