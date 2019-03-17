Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Майнц
Бавария - Майнц: обзор матча 17 марта 2019
Бавария
17.03.2019, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 26 тур
6 : 0
Завершен
Майнц
3'
Р. Левандовски
33'
Х. Родригес
39'
К. Коман
51'
Х. Родригес
55'
Х. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Майнц
Желтая карточка
Н. Зюле
72'
ГОЛ! 5:0!
Х. Родригес
Пас отдал
Т. Мюллер
55'
ГОЛ! 4:0!
Х. Родригес
Пас отдал
Д. Боатенг
51'
ГОЛ! 3:0!
К. Коман
Пас отдал
Т. Алькантара
39'
ГОЛ! 2:0!
Х. Родригес
Пас отдал
Л. Горецка
33'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Алаба
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Нойер
25
Зюле
17
Боатенг
5
Алаба
6
Киммих
6
Алькантара
27
Горецка
21
Коман
23
Родригес
9
Левандовски
13
Мюллер
4-1-2-1-2
21
Мюллер
18
Бросински
42
Хак
19
Ниахате
16
Белл
5
Гбамен
21
Озтюнали
46
Латца
14
Бутьюс
9
Онисиво
14
Матета
Остались в запасе
Бавария
Майнц
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Остались в запасе
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Бавария - Майнц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Бавария
Майнц
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
14:42
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
13:50
4
«Бавария» сделала заявление о травме Олисе
10:47
4
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
Обладатель «Золотого мяча» Кейн выбыл на несколько месяцев
08:16
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
14:42
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
13:50
4
«Бавария» сделала заявление о травме Олисе
10:47
4
Обладатель «Золотого мяча» Кейн выбыл на несколько месяцев
08:16
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
00:24
1
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+