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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Майнц
Бавария - Майнц: обзор матча 30 января 2010
Бавария
30.01.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Майнц
58'
Д. ван Бюйтен
75'
М. Гомес
86'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Майнц
ГОЛ! 3:0!
А. Роббен
Желтая карточка
М. Демичелис
Замена
М. Клозе
️️️️
М. Гомес
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
Пас отдал
Ф. Лам
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Бансе
Замена
Ч. Амри
️️️️
А. Иваншиц
Замена
Ф. Рибери
️️️️
И. Олич
ГОЛ! 1:0!
Д. ван Бюйтен
Пас отдал
А. Роббен
Желтая карточка
А. Иваншиц
Замена
Э. Сото
️️️️
Я. Шимак
Пенальти не реализован!
Х. Бутт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
2
Бо Свенссон
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Тим Хогланд
(К)
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЛП
14
Мирослав Кархан
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
19
Ян Шимак
АП
23
Андреас Иваншиц
ПП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Филип Троян
ЦП
5
Юджен Гопко
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
18
Чадли Амри
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-3-3
22
Бутт
28
Бадштубер
2
Демичелис
5
ван Бюйтен
21
Лам
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
10
Роббен
13
Мюллер
27
Гомес
40
Олич
4-4-1-1
33
Мюллер
2
Хогланд
26
Бунгерт
4
Новески
2
Свенссон
23
Иваншиц
14
Кархан
8
Полански
20
Шюррле
19
Шимак
30
Бансе
40
Олич
7
Рибери
7
Рибери
40
Олич
27
Гомес
11
Клозе
11
Клозе
27
Гомес
19
Шимак
19
Сото
19
Сото
19
Шимак
23
Иваншиц
18
Амри
18
Амри
23
Иваншиц
30
Бансе
11
Салаи
11
Салаи
30
Бансе
Остались в запасе
Бавария
Майнц
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
8
Филип Троян
ЦП
5
Юджен Гопко
ЦП
28
Кристиан Веткло
ВР
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Остались в запасе
8
Филип Троян
ЦП
5
Юджен Гопко
ЦП
28
Кристиан Веткло
ВР
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Бавария - Майнц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:25 (прямая)
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