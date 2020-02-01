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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Бавария
Майнц - Бавария: обзор матча 01 февраля 2020
Майнц
01.02.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
45'
Д. Сент-Джуст
8'
Р. Левандовски
14'
Т. Мюллер
26'
Т. Алькантара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Бавария
90'
Замена
К. Толиссо
️️️️
И. Перишич
Желтая карточка
Д. Латца
88'
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
87'
Замена
А. Салаи
️️️️
Ж. Матета
74'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Л. Баррейро
72'
65'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Л. Горецка
65'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Т. Мюллер
64'
Желтая карточка
Л. Горецка
Желтая карточка
Д. Сент-Джуст
57'
ГОЛ! 1:3!
Д. Сент-Джуст
Пас отдал
Д. Бросински
45'
Замена
Д. Латца
️️️️
П. Кунде
32'
26'
ГОЛ! 0:3!
Т. Алькантара
Пас отдал
А. Дэвис
14'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
Л. Горецка
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Б. Павар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-3-1-2
27
Центнер
17
Баку
6
Сент-Джуст
13
Ниахате
18
Бросински
18
Баррейро
25
Кунде
21
Озтюнали
14
Бутьюс
19
Квайсон
14
Матета
4-1-2-1-2
1
Нойер
28
Павар
17
Боатенг
5
Алаба
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
6
Алькантара
5
Перишич
13
Мюллер
9
Левандовски
25
Кунде
46
Латца
46
Латца
25
Кунде
14
Матета
11
Салаи
11
Салаи
14
Матета
18
Баррейро
9
Онисиво
9
Онисиво
18
Баррейро
13
Мюллер
11
Коутиньо
11
Коутиньо
13
Мюллер
5
Перишич
8
Толиссо
8
Толиссо
5
Перишич
27
Горецка
7
Гнабри
7
Гнабри
27
Горецка
Остались в запасе
Майнц
Бавария
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
26
Свен Ульрайх
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Майнц - Бавария
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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