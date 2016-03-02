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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Майнц
Бавария - Майнц: обзор матча 02 марта 2016
Бавария
02.03.2016, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Майнц
64'
А. Роббен
26'
Х. Самперио
86'
Д. Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Майнц
86'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кордоба
Пас отдал
Ю. Баумгартлингер
84'
Желтая карточка
Г. Бюссманн
73'
Замена
Д. Бросински
️️️️
Д. Донати
ГОЛ! 1:1!
А. Роббен
Пас отдал
А. Видаль
64'
62'
Желтая карточка
Л. Балогун
60'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Ю. Малли
Замена
Д. Коста
️️️️
Т. Алькантара
60'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
К. Коман
51'
Желтая карточка
Рафинья
50'
45'
Замена
Д. Латца
️️️️
Н. Бунгерт
26'
ГОЛ! 0:1!
Х. Самперио
Пас отдал
Д. Донати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Майнц
23
Джанлука Курчи
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
4-4-1-1
1
Нойер
24
Бернат
13
Рафинья
5
Алаба
4
Бенатиа
7
Рибери
23
Видаль
6
Алькантара
10
Роббен
21
Коман
9
Левандовски
3-3-3-1
1
Кариус
27
Балогун
42
Хак
26
Бунгерт
2
Донати
14
Баумгартлингер
24
Бюссманн
17
Клеменс
20
Фрай
29
Самперио
10
Малли
6
Алькантара
11
Коста
11
Коста
6
Алькантара
21
Коман
13
Мюллер
13
Мюллер
21
Коман
2
Донати
18
Бросински
18
Бросински
2
Донати
26
Бунгерт
46
Латца
46
Латца
26
Бунгерт
10
Малли
9
Кордоба
9
Кордоба
10
Малли
Остались в запасе
Бавария
Майнц
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
23
Джанлука Курчи
ВР
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Бавария - Майнц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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