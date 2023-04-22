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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Бавария
Майнц - Бавария: обзор матча 22 апреля 2023
Майнц
22.04.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Бавария
65'
Л. Ажорк
73'
Л. Баррейро
79'
А. Мартин
29'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Бавария
Замена
А. Хак
️️️️
Э. Фернандес
83'
80'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Д. Мусиала
80'
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Мане
ГОЛ! 3:1!
А. Мартин
Пас отдал
А. Ханше-Ольсен
79'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Л. Ажорк
77'
Замена
А. Баркок
️️️️
Л. Джэ Сон
77'
75'
Замена
М. Тель
️️️️
Т. Мюллер
75'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Й. Киммих
ГОЛ! 2:1!
Л. Баррейро
Пас отдал
К. Онисиво
73'
ГОЛ! 1:1!
Л. Ажорк
65'
Замена
А. Сташ
️️️️
Д. Кор
64'
Желтая карточка
Д. Кор
60'
Желтая карточка
А. Мартин
57'
Замена
А. Мартин
️️️️
А. Каси
46'
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
Ж. Канселу
9'
Замена
Н. Мазрауи
️️️️
А. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
25
Аймен Баркок
АП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Центнер
6
Фернандес
16
Белл
21
Ханше-Ольсен
19
Каси
30
Видмер
18
Баррейро
31
Кор
7
Джэ Сон
19
Ажорк
9
Онисиво
3-3-1-2-1
1
Зоммер
2
Упамекано
4
де Лигт
44
Станишич
2
Канселу
6
Киммих
19
Дэвис
27
Горецка
10
Мусиала
10
Мане
13
Мюллер
19
Каси
24
Мартин
24
Мартин
19
Каси
6
Фернандес
42
Хак
42
Хак
6
Фернандес
31
Кор
18
Сташ
18
Сташ
31
Кор
7
Джэ Сон
25
Баркок
25
Баркок
7
Джэ Сон
19
Ажорк
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
19
Ажорк
19
Дэвис
3
Мазрауи
3
Мазрауи
19
Дэвис
6
Киммих
8
Гравенберх
8
Гравенберх
6
Киммих
10
Мане
10
Сане
10
Сане
10
Мане
10
Мусиала
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Мусиала
13
Мюллер
11
Тель
11
Тель
13
Мюллер
Остались в запасе
Майнц
Бавария
1
Финн Дамен
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Майнц - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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