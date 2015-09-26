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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Бавария
Майнц - Бавария: обзор матча 26 сентября 2015
Майнц
26.09.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Бавария
51'
Р. Левандовски
63'
Р. Левандовски
68'
К. Коман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Бавария
Замена
Л. Балогун
️️️️
К. Клеменс
81'
Замена
К. Мориц
️️️️
Д. Латца
73'
70'
Замена
М. Гетце
️️️️
Д. Коста
68'
ГОЛ! 0:3!
К. Коман
Пас отдал
Д. Коста
67'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Х. Мартинес
Замена
Х. Самперио
️️️️
Ю. Малли
67'
63'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Видаль
58'
Замена
А. Видаль
️️️️
Т. Мюллер
51'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Коман
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
28'
27'
Желтая карточка
Х. Алонсо
21'
Пенальти не реализован!
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
46
Данни Латца
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Майнц
23
Джанлука Курчи
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
27
Марио Гетце
АП
4-1-2-1-2
1
Кариус
19
Бенгтссон
16
Белл
26
Бунгерт
18
Бросински
14
Баумгартлингер
46
Латца
17
Клеменс
10
Малли
11
Муто
8
де Бласис
3-1-2-2-2
1
Нойер
21
Лам
5
Алаба
13
Рафинья
88
Мартинес
6
Алькантара
3
Алонсо
21
Коман
11
Коста
9
Левандовски
13
Мюллер
17
Клеменс
27
Балогун
27
Балогун
17
Клеменс
46
Латца
18
Мориц
18
Мориц
46
Латца
10
Малли
29
Самперио
29
Самперио
10
Малли
88
Мартинес
17
Боатенг
17
Боатенг
88
Мартинес
13
Мюллер
23
Видаль
23
Видаль
13
Мюллер
11
Коста
27
Гетце
27
Гетце
11
Коста
Остались в запасе
Майнц
Бавария
23
Джанлука Курчи
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Майнц - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Мева Арена
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