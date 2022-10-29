Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Майнц
Бавария - Майнц: обзор матча 29 октября 2022
Бавария
29.10.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
6 : 2
Завершен
Майнц
5'
С. Гнабри
28'
Д. Мусиала
43'
С. Мане
58'
Л. Горецка
79'
М. Тель
86'
Э. Чупо-Мотинг
45+4'
С. Видмер
82'
М. Ингвартсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Майнц
Желтая карточка
Б. Павар
88'
ГОЛ! 6:2!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
К. Коман
86'
82'
ГОЛ! 5:2!
М. Ингвартсен
Пас отдал
Д. Бургзорг
ГОЛ! 5:1!
М. Тель
Пас отдал
М. Забитцер
79'
Замена
М. Тель
️️️️
С. Мане
76'
76'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
К. Онисиво
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Д. Мусиала
72'
67'
Замена
Ш. Белл
️️️️
Э. Фернандес
62'
Замена
А. Баркок
️️️️
А. Сташ
62'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Ж. Буркардт
62'
Замена
А. Фульини
️️️️
Л. Джэ Сон
Замена
К. Коман
️️️️
С. Гнабри
60'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Л. Горецка
60'
ГОЛ! 4:1!
Л. Горецка
Пас отдал
С. Мане
58'
Замена
Б. Павар
️️️️
М. де Лигт
46'
45'
+4
ГОЛ! 3:1!
С. Видмер
Пас отдал
А. Мартин
ГОЛ! 3:0!
С. Мане
43'
34'
Желтая карточка
Э. Фернандес
ГОЛ! 2:0!
Д. Мусиала
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
28'
ГОЛ! 1:0!
С. Гнабри
Пас отдал
С. Мане
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Бавария
1
Йоханнес Шенк
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
77
Энисс Шабани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
20
Ben Bobzien
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Ульрайх
19
Дэвис
2
Упамекано
4
де Лигт
3
Мазрауи
6
Киммих
27
Горецка
10
Мане
10
Мусиала
7
Гнабри
13
Чупо-Мотинг
3-3-1-1-2
27
Центнер
19
Каси
6
Фернандес
42
Хак
30
Видмер
18
Сташ
24
Мартин
18
Баррейро
7
Джэ Сон
9
Буркардт
9
Онисиво
4
де Лигт
28
Павар
28
Павар
4
де Лигт
27
Горецка
20
Забитцер
20
Забитцер
27
Горецка
10
Мусиала
8
Гравенберх
8
Гравенберх
10
Мусиала
7
Гнабри
21
Коман
21
Коман
7
Гнабри
10
Мане
11
Тель
11
Тель
10
Мане
6
Фернандес
16
Белл
16
Белл
6
Фернандес
7
Джэ Сон
10
Фульини
10
Фульини
7
Джэ Сон
18
Сташ
25
Баркок
25
Баркок
18
Сташ
9
Онисиво
37
Бургзорг
37
Бургзорг
9
Онисиво
9
Буркардт
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Буркардт
Остались в запасе
Бавария
Майнц
1
Йоханнес Шенк
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
1
Финн Дамен
ВР
5
Никлас Тауэр
ОП
77
Энисс Шабани
ЦП
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
1
Йоханнес Шенк
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
5
Никлас Тауэр
ОП
77
Энисс Шабани
ЦП
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Бавария - Майнц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Бавария
Майнц
Тренер «Баварии» объяснил первое поражение в сезоне
10:57
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
Раскрыта новая девушка Нойера, к которой он ушел от только что родившей жены
Вчера, 22:59
«Лилль» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Заявление «Баварии» о ситуации с состоянием Мусиалы
Вчера, 13:38
3
Тренер «Баварии» объяснил первое поражение в сезоне
10:57
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
Раскрыта новая девушка Нойера, к которой он ушел от только что родившей жены
Вчера, 22:59
«Лилль» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Заявление «Баварии» о ситуации с состоянием Мусиалы
Вчера, 13:38
3
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+