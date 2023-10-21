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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Бавария
Майнц - Бавария: обзор матча 21 октября 2023
Майнц
21.10.2023, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
43'
А. Каси
11'
К. Коман
16'
Г. Кейн
59'
Л. Горецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Бавария
90'
+1
Желтая карточка
К. Лаймер
88'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
К. Коман
Замена
К. Онисиво
️️️️
Ш. Белл
84'
77'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Д. Мусиала
77'
Замена
М. Тель
️️️️
Л. Сане
Замена
Т. Краусс
️️️️
Э. Фернандес
76'
75'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Л. Горецка
Желтая карточка
Ш. Белл
66'
Замена
М. Ляйтш
️️️️
А. Каси
63'
Замена
А. Баркок
️️️️
Л. Джэ Сон
63'
59'
ГОЛ! 1:3!
Л. Горецка
Пас отдал
Д. Мусиала
Желтая карточка
Д. Кор
49'
Желтая карточка
Л. Ажорк
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
А. Каси
Пас отдал
Б. Груда
43'
27'
Желтая карточка
М. де Лигт
16'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кейн
Пас отдал
Л. Горецка
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Коман
Пас отдал
Л. Сане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
10
Брайан Груда
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Мервиль Папела
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
3-2-2-2-1
27
Центнер
6
Фернандес
4
ван ден Берг
16
Белл
19
Каси
21
Да Коста
18
Баррейро
31
Кор
7
Джэ Сон
10
Груда
19
Ажорк
3-1-2-3-1
26
Ульрайх
4
де Лигт
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
19
Каси
5
Ляйтш
5
Ляйтш
19
Каси
6
Фернандес
5
Краусс
5
Краусс
6
Фернандес
7
Джэ Сон
25
Баркок
25
Баркок
7
Джэ Сон
16
Белл
9
Онисиво
9
Онисиво
16
Белл
27
Горецка
70
Сарр
70
Сарр
27
Горецка
21
Коман
13
Мюллер
13
Мюллер
21
Коман
10
Мусиала
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Мусиала
10
Сане
11
Тель
11
Тель
10
Сане
Остались в запасе
Майнц
Бавария
1
Лассе Рис
ВР
30
Силвэн Видмер
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Мервиль Папела
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
30
Силвэн Видмер
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Мервиль Папела
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Майнц - Бавария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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