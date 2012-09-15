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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Майнц
Бавария - Майнц: обзор матча 15 сентября 2012
Бавария
15.09.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Майнц
2'
М. Манджукич
13'
Б. Швайнштайгер
90+2'
Т. Кроос
59'
А. Салаи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Майнц
ГОЛ! 3:1!
Т. Кроос
Пас отдал
Х. Мартинес
90'
+2
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Манджукич
89'
85'
Желтая карточка
Н. Бунгерт
79'
Замена
А. Иваншиц
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Д. Шакири
76'
Желтая карточка
Л. Густаво
60'
59'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Салаи
40'
Желтая карточка
Я. Кирхгофф
37'
Замена
А. Салаи
️️️️
М. Риссе
37'
Замена
Э. Сото
️️️️
М. Калиджиури
ГОЛ! 2:0!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
Х. Бадштубер
13'
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
Т. Мюллер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
10
Джердан Шакири
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
23
Эмре Джан
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
28
Бадштубер
4
Данте
17
Боатенг
21
Лам
14
Густаво
31
Швайнштайгер
10
Шакири
8
Кроос
9
Манджукич
13
Мюллер
3-3-3-1
28
Веткло
26
Бунгерт
27
Кирхгофф
4
Новески
3
Поспех
14
Баумгартлингер
8
Забавник
31
Риссе
9
Мюллер
33
Калиджиури
13
Чупо-Мотинг
10
Шакири
88
Мартинес
88
Мартинес
10
Шакири
9
Манджукич
14
Писарро
14
Писарро
9
Манджукич
13
Чупо-Мотинг
23
Иваншиц
23
Иваншиц
13
Чупо-Мотинг
33
Калиджиури
19
Сото
19
Сото
33
Калиджиури
31
Риссе
11
Салаи
11
Салаи
31
Риссе
Остались в запасе
Бавария
Майнц
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
23
Эмре Джан
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
23
Эмре Джан
ОП
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Бавария - Майнц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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