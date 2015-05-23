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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Майнц
Бавария - Майнц: обзор матча 23 мая 2015
Бавария
23.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 0
Завершен
Майнц
25'
Р. Левандовски (П)
48'
Б. Швайнштайгер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Майнц
82'
Замена
К. Мориц
️️️️
Й. Гайс
Замена
К. Писарро
️️️️
Р. Левандовски
72'
69'
Замена
К. Клеменс
️️️️
Ю. Малли
Замена
С. Роде
️️️️
Х. Алонсо
53'
52'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Д. Бросински
ГОЛ! 2:0!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
Р. Левандовски
48'
Замена
М. Вайзер
️️️️
Т. Мюллер
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Левандовски
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
21
Филипп Лам
(К)
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Николче Новески
(К)
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
16
Штефан Белл
ПЗ
29
Хаиро Самперио
ЛП
30
Йоханнес Гайс
ОП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Бавария
1
Иван Лучич
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
8
Тодор Неделев
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нойер
24
Бернат
4
Данте
17
Боатенг
13
Рафинья
21
Лам
3
Алонсо
31
Швайнштайгер
27
Гетце
13
Мюллер
9
Левандовски
3-4-1-1-1
1
Кариус
18
Бросински
4
Новески
26
Бунгерт
16
Белл
30
Гайс
14
Баумгартлингер
19
Бенгтссон
29
Самперио
10
Малли
8
де Бласис
13
Мюллер
8
Вайзер
8
Вайзер
13
Мюллер
3
Алонсо
17
Роде
17
Роде
3
Алонсо
9
Левандовски
14
Писарро
14
Писарро
9
Левандовски
30
Гайс
18
Мориц
18
Мориц
30
Гайс
10
Малли
17
Клеменс
17
Клеменс
10
Малли
18
Бросински
30
Оказаки
30
Оказаки
18
Бросински
Остались в запасе
Бавария
Майнц
1
Иван Лучич
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
27
Робин Центнер
ВР
8
Тодор Неделев
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
1
Иван Лучич
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Остались в запасе
27
Робин Центнер
ВР
8
Тодор Неделев
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Бавария - Майнц
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Альянц Арена
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