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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Бавария
Майнц - Бавария: обзор матча 22 августа 2009
Майнц
22.08.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Бавария
26'
А. Иваншиц
37'
А. Бансе
49'
Н. Новески (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Бавария
Замена
Я. Хика
️️️️
А. Иваншиц
Замена
Х. Соса
️️️️
М. Клозе
Замена
З. Лёв
️️️️
Н. Новески
Замена
М. Пекович
️️️️
Б. Свенссон
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Н. Новески
Замена
И. Олич
️️️️
Д. Праньич
ГОЛ! 2:0!
А. Бансе
Пас отдал
Ф. Хеллер
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Х. Алтынтоп
ГОЛ! 1:0!
А. Иваншиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
14
Мирослав Кархан
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
13
Милорад Пекович
ОП
27
Даниэль Гункель
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
32
Драган Богавац
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
33
Брено
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
3-2-3-1
33
Мюллер
4
Новески
26
Бунгерт
2
Свенссон
35
ван дер Хейден
2
Хогланд
14
Кархан
20
Шюррле
23
Иваншиц
30
Бансе
3-3-2-2
1
Ренсинг
5
ван Бюйтен
28
Брафхайд
28
Бадштубер
21
Лам
44
Тимощук
32
Праньич
34
Алтынтоп
31
Швайнштайгер
11
Клозе
27
Гомес
4
Новески
24
Лёв
24
Лёв
4
Новески
2
Свенссон
13
Пекович
13
Пекович
2
Свенссон
23
Иваншиц
8
Хика
8
Хика
23
Иваншиц
11
Клозе
7
Соса
7
Соса
11
Клозе
34
Алтынтоп
13
Мюллер
13
Мюллер
34
Алтынтоп
32
Праньич
40
Олич
40
Олич
32
Праньич
Остались в запасе
Майнц
Бавария
27
Даниэль Гункель
ЦП
32
Драган Богавац
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
33
Брено
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
27
Даниэль Гункель
ЦП
32
Драган Богавац
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
19
Элкин Сото
ЦП
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
33
Брено
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Майнц - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Брюхвег
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (в записи)
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