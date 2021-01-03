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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Майнц
Бавария - Майнц: обзор матча 03 января 2021
Бавария
03.01.2021, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 14 тур
5 : 2
Завершен
Майнц
50'
Й. Киммих
55'
Л. Сане
70'
Н. Зюле
76'
Р. Левандовски (П)
83'
Р. Левандовски
32'
Ж. Буркардт
44'
А. Хак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Майнц
89'
Замена
М. Папела
️️️️
Ф. Мвене
88'
Замена
А. Салаи
️️️️
Р. Квайсон
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Т. Мюллер
88'
Замена
Д. Коста
️️️️
К. Толиссо
88'
ГОЛ! 5:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
83'
80'
Замена
К. Штегер
️️️️
Д. Бросински
80'
Замена
Ж. Матета
️️️️
Ж. Буркардт
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Р. Левандовски
76'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
С. Гнабри
76'
71'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Ж. Бутьюс
ГОЛ! 3:2!
Н. Зюле
70'
Желтая карточка
Д. Алаба
62'
59'
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
ГОЛ! 2:2!
Л. Сане
Пас отдал
Й. Киммих
55'
ГОЛ! 1:2!
Й. Киммих
Пас отдал
Р. Левандовски
50'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Б. Павар
46'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Д. Боатенг
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
А. Хак
Пас отдал
Д. Бросински
Желтая карточка
Д. Боатенг
32'
32'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Буркардт
Пас отдал
Д. Латца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
26
Тиагу Дантас
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Майнц
16
Штефан Белл
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
1
Marius Liesegang
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
17
Боатенг
5
Алаба
28
Павар
6
Киммих
8
Толиссо
10
Сане
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
3-2-2-1-2
1
Дамен
6
Фернандес
6
Сент-Джуст
42
Хак
18
Бросински
2
Мвене
46
Латца
18
Баррейро
14
Бутьюс
9
Буркардт
19
Квайсон
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
17
Боатенг
25
Зюле
25
Зюле
17
Боатенг
28
Павар
27
Горецка
27
Горецка
28
Павар
8
Толиссо
11
Коста
11
Коста
8
Толиссо
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
2
Мвене
21
Папела
21
Папела
2
Мвене
18
Бросински
7
Штегер
7
Штегер
18
Бросински
19
Квайсон
11
Салаи
11
Салаи
19
Квайсон
14
Бутьюс
9
Онисиво
9
Онисиво
14
Бутьюс
9
Буркардт
14
Матета
14
Матета
9
Буркардт
Остались в запасе
Бавария
Майнц
26
Тиагу Дантас
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Marius Liesegang
ЦФ
16
Штефан Белл
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Остались в запасе
26
Тиагу Дантас
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
Остались в запасе
1
Marius Liesegang
ЦФ
16
Штефан Белл
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Статистика матча Бавария - Майнц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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