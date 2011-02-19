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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Бавария
Майнц - Бавария: обзор матча 19 февраля 2011
Майнц
19.02.2011, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
83'
С. Аллагуи
8'
Б. Швайнштайгер
50'
Т. Мюллер
76'
М. Гомес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Бавария
Замена
М. Фатхи
️️️️
Ю. Полански
ГОЛ! 1:3!
С. Аллагуи
Пас отдал
К. Фукс
Замена
Брено
️️️️
Т. Мюллер
ГОЛ! 0:3!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Мюллер
Замена
Т. Кроос
️️️️
Х. Бадштубер
Замена
Э. Сото
️️️️
М. Калиджиури
Желтая карточка
Л. Холтби
Замена
Л. Холтби
️️️️
П. Слискович
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
А. Роббен
Замена
Х. Бутт
️️️️
Т. Крафт
Травма
Т. Крафт
Желтая карточка
К. Фукс
15'
ГОЛ! 0:1!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
А. Роббен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
4
Николче Новески
(К)
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЛВ
8
Юджен Полански
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
31
Марсель Риссе
ПВ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
25
Петар Слискович
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
32
Даниэль Праньич
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
33
Брено
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-2-2-2
33
Мюллер
8
Забавник
27
Кирхгофф
4
Новески
28
Фукс
8
Полански
33
Калиджиури
20
Шюррле
31
Риссе
25
Слискович
9
Аллагуи
3-1-2-2-2
1
Крафт
21
Лам
44
Тимощук
28
Бадштубер
14
Густаво
32
Праньич
31
Швайнштайгер
10
Роббен
7
Рибери
27
Гомес
13
Мюллер
8
Полански
30
Фатхи
30
Фатхи
8
Полански
33
Калиджиури
19
Сото
19
Сото
33
Калиджиури
25
Слискович
90
Холтби
90
Холтби
25
Слискович
1
Крафт
22
Бутт
22
Бутт
1
Крафт
13
Мюллер
33
Брено
33
Брено
13
Мюллер
28
Бадштубер
8
Кроос
8
Кроос
28
Бадштубер
Остались в запасе
Майнц
Бавария
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Остались в запасе
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Майнц - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Брюхвег
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 20:25 (прямая)
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