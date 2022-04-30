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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Бавария
Майнц - Бавария: обзор матча 30 апреля 2022
Майнц
30.04.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 1
Завершен
Бавария
18'
Ж. Буркардт
27'
М. Ниахате
57'
Л. Баррейро
33'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Бавария
Замена
К. Штегер
️️️️
Л. Баррейро
90'
+2
Замена
М. Папела
️️️️
Д. Кор
90'
+2
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
К. Онисиво
89'
Замена
Д. Бросински
️️️️
А. Сташ
89'
86'
Желтая карточка
Л. Сане
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Ж. Буркардт
81'
79'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Н. Зюле
73'
Желтая карточка
Б. Павар
67'
Замена
Г. Видович
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
67'
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
Л. Эрнандес
65'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
ГОЛ! 3:1!
Л. Баррейро
57'
46'
Замена
Л. Сане
️️️️
Л. Горецка
46'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
М. Забитцер
43'
Желтая карточка
Й. Киммих
33'
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
ГОЛ! 2:0!
М. Ниахате
Пас отдал
А. Сташ
27'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Буркардт
Пас отдал
Д. Кор
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
7
Кевин Штегер
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
3-3-2-2
27
Центнер
16
Белл
42
Хак
19
Ниахате
24
Мартин
18
Сташ
30
Видмер
18
Баррейро
31
Кор
9
Онисиво
9
Буркардт
4-1-2-1-2
26
Ульрайх
28
Павар
21
Эрнандес
25
Зюле
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
20
Забитцер
7
Гнабри
13
Чупо-Мотинг
9
Левандовски
18
Сташ
18
Бросински
18
Бросински
18
Сташ
31
Кор
21
Папела
21
Папела
31
Кор
9
Буркардт
14
Бутьюс
14
Бутьюс
9
Буркардт
18
Баррейро
7
Штегер
7
Штегер
18
Баррейро
9
Онисиво
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Онисиво
21
Эрнандес
23
Ньянзу
23
Ньянзу
21
Эрнандес
25
Зюле
44
Станишич
44
Станишич
25
Зюле
20
Забитцер
10
Мусиала
10
Мусиала
20
Забитцер
27
Горецка
10
Сане
10
Сане
27
Горецка
13
Чупо-Мотинг
40
Видович
40
Видович
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Майнц
Бавария
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
Главный тренер
Бо Свенссон
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Марк Рока
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Марк Рока
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Майнц - Бавария
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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