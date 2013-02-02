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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Бавария
Майнц - Бавария: обзор матча 02 февраля 2013
Майнц
02.02.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Бавария
41'
Т. Мюллер
50'
М. Манджукич
57'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Бавария
Желтая карточка
М. Риссе
88'
Замена
М. Калиджиури
️️️️
Ш. Паркер
84'
82'
Замена
Л. Густаво
️️️️
Т. Кроос
76'
Замена
А. Роббен
️️️️
Ф. Рибери
76'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Манджукич
Замена
Н. Зимлинг
️️️️
Э. Сото
62'
57'
ГОЛ! 0:3!
М. Манджукич
Пас отдал
Ф. Лам
50'
ГОЛ! 0:2!
М. Манджукич
Пас отдал
Д. Алаба
Замена
М. Риссе
️️️️
Ю. Малли
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Т. Кроос
Желтая карточка
Н. Мюллер
27'
Желтая карточка
Р. Забавник
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Данте
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
7
Чинеду Эде
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
Бавария
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
4-1-4-1
28
Веткло
8
Забавник
4
Новески
27
Кирхгофф
3
Поспех
14
Баумгартлингер
23
Иваншиц
19
Сото
9
Мюллер
9
Паркер
10
Малли
4-1-3-2
1
Нойер
21
Лам
5
ван Бюйтен
5
Алаба
4
Данте
88
Мартинес
31
Швайнштайгер
8
Кроос
7
Рибери
13
Мюллер
9
Манджукич
9
Паркер
33
Калиджиури
33
Калиджиури
9
Паркер
10
Малли
31
Риссе
31
Риссе
10
Малли
19
Сото
25
Зимлинг
25
Зимлинг
19
Сото
8
Кроос
14
Густаво
14
Густаво
8
Кроос
7
Рибери
10
Роббен
10
Роббен
7
Рибери
9
Манджукич
27
Гомес
27
Гомес
9
Манджукич
Остались в запасе
Майнц
Бавария
7
Чинеду Эде
ЦП
33
Хайнц Мюллер
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
7
Чинеду Эде
ЦП
33
Хайнц Мюллер
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Майнц - Бавария
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Мева Арена
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