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Расписание матчей
Германия. Кубок
Майнц - Бавария
Майнц - Бавария: обзор матча 30 октября 2024
Майнц
30.10.2024, среда, 22:45
Германия. Кубок, 2 раунд
0 : 4
Завершен
Бавария
2'
Д. Мусиала
37'
Д. Мусиала
45+1'
Л. Сане
45+4'
Д. Мусиала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Бавария
Замена
С. Видмер
️️️️
А. Каси
77'
77'
Замена
А. Ибрагимович
️️️️
Э. Дайер
Желтая карточка
П. Небель
64'
Замена
Н. Вайпер
️️️️
А. Зиб
62'
58'
Замена
Л. Горецка
️️️️
К. Мин-Джэ
58'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
А. Дэвис
Замена
К. Онисиво
️️️️
Г. Видович
46'
Замена
Ш. Белл
️️️️
М. Йенц
46'
46'
Замена
М. Тель
️️️️
Г. Кейн
46'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Мусиала
45'
+4
ГОЛ! 0:4!
Д. Мусиала
Желтая карточка
М. Йенц
45'
+3
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
Л. Сане
Пас отдал
А. Дэвис
43'
Желтая карточка
К. Лаймер
37'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мусиала
Пас отдал
Г. Кейн
Желтая карточка
Д. Кор
20'
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мусиала
Пас отдал
Г. Кейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Надим Амири
(К)
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-1-2-1-2
27
Центнер
19
Каси
4
Йенц
5
Ляйтш
2
Мвене
6
Сано
31
Кор
10
Амири
8
Небель
9
Зиб
40
Видович
3-2-1-3-1
1
Нойер
3
Мин-Джэ
15
Дайер
19
Дэвис
36
Палинья
6
Киммих
27
Лаймер
10
Сане
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Кейн
4
Йенц
16
Белл
16
Белл
4
Йенц
19
Каси
30
Видмер
30
Видмер
19
Каси
9
Зиб
44
Вайпер
44
Вайпер
9
Зиб
40
Видович
9
Онисиво
9
Онисиво
40
Видович
19
Дэвис
22
Геррейру
22
Геррейру
19
Дэвис
3
Мин-Джэ
27
Горецка
27
Горецка
3
Мин-Джэ
15
Дайер
21
Ибрагимович
21
Ибрагимович
15
Дайер
9
Кейн
11
Тель
11
Тель
9
Кейн
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
Остались в запасе
Майнц
Бавария
1
Лассе Рис
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
21
Кингсли Коман
ЛВ
17
Майкл Олисе
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
21
Кингсли Коман
ЛВ
17
Майкл Олисе
ПВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Майнц - Бавария
3
1
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
20
80
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
17
10
Офсайды
4
0
Количество передач
219
897
Сейвы
6
4
Точность передач %
76
92
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 12 тур
РБ Лейпциг
- : -
05.12.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
- : -
01.12.2026
Герта
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 0
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Мева Арена
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