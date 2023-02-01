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Расписание матчей
Германия. Кубок
Майнц - Бавария
Майнц - Бавария: обзор матча 01 февраля 2023
Майнц
01.02.2023, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
0 : 4
Завершен
Бавария
17'
Э. Чупо-Мотинг
30'
Д. Мусиала
44'
Л. Сане
83'
А. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Майнц - Бавария
Вторая желтая
А. Хак
86'
83'
ГОЛ! 0:4!
А. Дэвис
Пас отдал
Й. Киммих
79'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
71'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Л. Сане
71'
Замена
А. Дэвис
️️️️
Ж. Канселу
Замена
К. Онисиво
️️️️
Л. Ажорк
67'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
А. Сташ
66'
64'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Т. Мюллер
64'
Замена
Д. Блинд
️️️️
Д. Упамекано
Желтая карточка
А. Хак
49'
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
Л. Баррейро
46'
Замена
А. Хак
️️️️
А. Мартин
46'
44'
ГОЛ! 0:3!
Л. Сане
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
Замена
Д. Да Коста
️️️️
С. Видмер
40'
38'
Желтая карточка
Т. Мюллер
30'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мусиала
Пас отдал
Т. Мюллер
Желтая карточка
С. Видмер
24'
17'
ГОЛ! 0:1!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Ж. Канселу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
7
Ли Джэ Сон
АП
10
Брайан Груда
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Дамен
19
Каси
6
Фернандес
21
Ханше-Ольсен
24
Мартин
18
Сташ
30
Видмер
31
Кор
18
Баррейро
25
Баркок
19
Ажорк
4-1-3-2
1
Зоммер
2
Канселу
4
де Лигт
2
Упамекано
28
Павар
6
Киммих
10
Сане
10
Мусиала
21
Коман
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
24
Мартин
42
Хак
42
Хак
24
Мартин
30
Видмер
21
Да Коста
21
Да Коста
30
Видмер
18
Баррейро
7
Джэ Сон
7
Джэ Сон
18
Баррейро
18
Сташ
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
18
Сташ
19
Ажорк
9
Онисиво
9
Онисиво
19
Ажорк
2
Упамекано
17
Блинд
17
Блинд
2
Упамекано
2
Канселу
19
Дэвис
19
Дэвис
2
Канселу
13
Мюллер
8
Гравенберх
8
Гравенберх
13
Мюллер
10
Сане
27
Горецка
27
Горецка
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
7
Гнабри
7
Гнабри
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Майнц
Бавария
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
10
Брайан Груда
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
10
Пауль Ваннер
АП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
10
Брайан Груда
ПВ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
10
Пауль Ваннер
АП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Майнц - Бавария
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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