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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Майнц
Бавария - Майнц: обзор матча 14 апреля 2012
Бавария
14.04.2012, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Майнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Майнц
Замена
Т. Кроос
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Н. Бунгерт
️️️️
Н. Мюллер
Желтая карточка
Н. Мюллер
Замена
Ю. Полански
️️️️
Ю. Баумгартлингер
Замена
М. Гомес
️️️️
И. Олич
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
А. Иваншиц
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Д. Алаба
Желтая карточка
Х. Бадштубер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ЦП
13
Рафинья
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
26
Контенто
28
Бадштубер
17
Боатенг
5
Алаба
44
Тимощук
13
Рафинья
31
Швайнштайгер
10
Роббен
40
Олич
13
Мюллер
4-1-4-1
33
Мюллер
3
Поспех
4
Новески
26
Бунгерт
8
Забавник
14
Баумгартлингер
19
Сото
33
Калиджиури
9
Мюллер
23
Иваншиц
11
Салаи
5
Алаба
7
Рибери
7
Рибери
5
Алаба
13
Мюллер
8
Кроос
8
Кроос
13
Мюллер
40
Олич
27
Гомес
27
Гомес
40
Олич
14
Баумгартлингер
8
Полански
8
Полански
14
Баумгартлингер
23
Иваншиц
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
23
Иваншиц
Остались в запасе
Бавария
Майнц
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
28
Кристиан Веткло
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Бавария - Майнц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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