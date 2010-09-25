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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Майнц
Бавария - Майнц: обзор матча 25 сентября 2010
Бавария
25.09.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Майнц
45'
Б. Свенссон (АГ)
15'
С. Аллагуи
77'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Майнц
Замена
А. Тимощук
️️️️
Т. Кроос
Замена
Ф. Хеллер
️️️️
А. Салаи
ГОЛ! 1:2!
А. Салаи
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Клозе
Замена
А. Шюррле
️️️️
Н. Бунгерт
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
И. Олич
Замена
Р. Забавник
️️️️
Л. Холтби
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Свенссон
Желтая карточка
Б. Свенссон
Желтая карточка
К. Фукс
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Аллагуи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Майнц
1
Мартин Пикенхаген
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
4-3-3
22
Бутт
32
Праньич
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
21
Лам
8
Кроос
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
13
Мюллер
11
Клозе
40
Олич
4-4-2
28
Веткло
26
Бунгерт
4
Новески
2
Свенссон
28
Фукс
8
Полански
90
Холтби
14
Кархан
33
Калиджиури
9
Аллагуи
11
Салаи
8
Кроос
44
Тимощук
44
Тимощук
8
Кроос
40
Олич
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
40
Олич
11
Клозе
27
Гомес
27
Гомес
11
Клозе
90
Холтби
8
Забавник
8
Забавник
90
Холтби
11
Салаи
16
Хеллер
16
Хеллер
11
Салаи
26
Бунгерт
20
Шюррле
20
Шюррле
26
Бунгерт
Остались в запасе
Бавария
Майнц
1
Томас Крафт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
1
Мартин Пикенхаген
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Остались в запасе
1
Мартин Пикенхаген
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Бавария - Майнц
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
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