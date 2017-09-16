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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Майнц
Бавария - Майнц: обзор матча 16 сентября 2017
Бавария
16.09.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Майнц
11'
А. Роббен
23'
А. Роббен
50'
Р. Левандовски
77'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Майнц
ГОЛ! 4:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
77'
Желтая карточка
Д. Боатенг
56'
55'
Желтая карточка
А. Диалло
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
50'
Желтая карточка
Рафинья
42'
36'
Желтая карточка
Ш. Белл
ГОЛ! 2:0!
А. Роббен
Пас отдал
Й. Киммих
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Роббен
Пас отдал
Т. Мюллер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Майнц
15
Рене Адлер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Майнц
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
44
Александру Максим
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Нойер
15
Хуммельс
13
Рафинья
17
Боатенг
6
Киммих
6
Алькантара
23
Видаль
10
Роббен
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
3-2-3-2
15
Адлер
16
Белл
22
Диалло
27
Балогун
18
Бросински
2
Донати
21
Озтюнали
8
Сердар
20
Фрай
19
Квайсон
8
де Бласис
Остались в запасе
Бавария
Майнц
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Венсан Компани
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
44
Александру Максим
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Остались в запасе
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
44
Александру Максим
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Бавария - Майнц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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