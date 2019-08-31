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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Майнц
Бавария - Майнц: обзор матча 31 августа 2019
Бавария
31.08.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
6 : 1
Завершен
Майнц
36'
Б. Павар
45'
Д. Алаба
54'
И. Перишич
64'
К. Коман
78'
Р. Левандовски
80'
А. Дэвис
6'
Ж. Бутьюс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Майнц
83'
Замена
Д. Сент-Джуст
️️️️
К. Онисиво
ГОЛ! 6:1!
А. Дэвис
Пас отдал
Т. Мюллер
80'
Замена
М. Кюизанс
️️️️
Т. Алькантара
79'
ГОЛ! 5:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
78'
77'
Желтая карточка
П. Кунде
Желтая карточка
Т. Алькантара
75'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
73'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Ф. Коутиньо
67'
Замена
А. Дэвис
️️️️
И. Перишич
67'
ГОЛ! 4:1!
К. Коман
Пас отдал
Й. Киммих
64'
56'
Замена
А. Салаи
️️️️
Ж. Буркардт
ГОЛ! 3:1!
И. Перишич
Пас отдал
Б. Павар
54'
46'
Замена
П. Кунде
️️️️
Д. Латца
45'
Желтая карточка
А. Хак
ГОЛ! 2:1!
Д. Алаба
45'
ГОЛ! 1:1!
Б. Павар
Пас отдал
И. Перишич
36'
33'
Желтая карточка
М. Ниахате
Желтая карточка
Й. Киммих
20'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бутьюс
Пас отдал
Р. Пьерр-Габриэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нойер
21
Эрнандес
25
Зюле
5
Алаба
28
Павар
6
Киммих
6
Алькантара
21
Коман
11
Коутиньо
5
Перишич
9
Левандовски
3-2-1-1-2
21
Мюллер
6
Фернандес
42
Хак
13
Ниахате
18
Пьерр-Габриэль
3
Мартин
46
Латца
14
Бутьюс
9
Буркардт
9
Онисиво
5
Перишич
19
Дэвис
19
Дэвис
5
Перишич
6
Алькантара
27
Кюизанс
27
Кюизанс
6
Алькантара
11
Коутиньо
13
Мюллер
13
Мюллер
11
Коутиньо
9
Онисиво
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
9
Онисиво
46
Латца
25
Кунде
25
Кунде
46
Латца
9
Буркардт
11
Салаи
11
Салаи
9
Буркардт
Остались в запасе
Бавария
Майнц
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
27
Робин Центнер
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Остались в запасе
27
Робин Центнер
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Бавария - Майнц
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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