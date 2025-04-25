26 апреля на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене «Бавария» встретится с «Майнцем» в рамках 31 тура Бундеслиги. Хозяева уверенно лидируют в чемпионате и продолжают набирать обороты в атаке, в то время как «Майнц» демонстрирует неустойчивую игру на фоне серии без побед. Ввиду высокой результативности обеих команд и текущих тенденций матч обещает быть зрелищным и богатым на голевые моменты.

«Бавария»

Мюнхенцы традиционно остаются самой грозной атакующей силой Бундеслиги: 87 голов за 30 туров, средняя результативность – 2.9 мяча за игру. Команда не проигрывает 5 матчей подряд, стабильно забивает и доминирует как дома, так и в гостях. В последних 5 турах – 12 голов и 7 пропущенных. Харри Кейн продолжает лидировать в гонке бомбардиров с 36 мячами, и именно через него строится подавляющее большинство атак. «Бавария» показывает высокий темп, агрессию на мяче и, несмотря на небольшие осечки в защите, остаeтся явным фаворитом любого матча в национальном первенстве.

«Майнц»

Команда не побеждает в 5 турах кряду, хотя и продолжает держаться в зоне еврокубков. Стабильность обороны – не самое сильное место гостей: 10 пропущенных мячей за последние 5 матчей (2.0 за игру). Однако и атакующий потенциал команды неплох: 6 забитых голов за то же время. Йонатан Буркардт – лучший снайпер с 16 мячами, но отсутствие поддержки от полузащиты ощущается особенно в матчах против топ-клубов. «Майнц» умеет создавать давление, но часто оказывается уязвимым на контратаках и стандартах.

Факты о командах

«Бавария»

Лидер чемпионата с 72 очками

Не проигрывает в 5 матчах

Забивает в 13 матчах подряд

В среднем: 2.4 гола за игру, 1.4 пропущенных

«Майнц»

Не выигрывает в 5 матчах

Пропускает в 7 матчах подряд

В среднем: 1.2 гола за игру, 2.0 – пропущенных

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Личные встречи 70% (23) 6% (2) 24% (8) 94 Забитых мячей 36 2.85 В среднем за матч 1.09 8:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 8:1 Самая крупная ничья: 2:2 Германия. Бундеслига, 14 тур Майнц 2 : 1 Бавария Германия. Кубок, 2 раунд Майнц 0 : 4 Бавария Германия. Бундеслига, 25 тур Бавария 8 : 1 Майнц Германия. Бундеслига, 8 тур Майнц 1 : 3 Бавария Германия. Бундеслига, 29 тур Майнц 3 : 1 Бавария Германия. Кубок, 1/8 финала Майнц 0 : 4 Бавария Германия. Бундеслига, 12 тур Бавария 6 : 2 Майнц Германия. Бундеслига, 32 тур Майнц 3 : 1 Бавария Германия. Бундеслига, 15 тур Бавария 2 : 1 Майнц Германия. Бундеслига, 31 тур Майнц 2 : 1 Бавария Германия. Бундеслига, 14 тур Бавария 5 : 2 Майнц Германия. Бундеслига, 20 тур Майнц 1 : 3 Бавария Германия. Бундеслига, 3 тур Бавария 6 : 1 Майнц Германия. Бундеслига, 26 тур Бавария 6 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 9 тур Майнц 1 : 2 Бавария Германия. Бундеслига, 21 тур Майнц 0 : 2 Бавария Германия. Бундеслига, 4 тур Бавария 4 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 30 тур Бавария 2 : 2 Майнц Германия. Бундеслига, 13 тур Майнц 1 : 3 Бавария Германия. Бундеслига, 24 тур Бавария 1 : 2 Майнц Германия. Бундеслига, 7 тур Майнц 0 : 3 Бавария Германия. Бундеслига, 34 тур Бавария 2 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 17 тур Майнц 1 : 2 Бавария Германия. Бундеслига, 26 тур Майнц 0 : 2 Бавария Германия. Бундеслига, 9 тур Бавария 4 : 1 Майнц Германия. Бундеслига, 20 тур Майнц 0 : 3 Бавария Германия. Бундеслига, 3 тур Бавария 3 : 1 Майнц Германия. Бундеслига, 31 тур Бавария 0 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 14 тур Майнц 3 : 2 Бавария Германия. Бундеслига, 23 тур Майнц 1 : 3 Бавария Германия. Бундеслига, 6 тур Бавария 1 : 2 Майнц Германия. Бундеслига, 20 тур Бавария 3 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 3 тур Майнц 2 : 1 Бавария

Прогноз на матч

Форма и статистика обеих команд указывают на результативную игру. «Бавария» практически не сбавляет обороты в атаке и будет действовать максимально агрессивно с первых минут. «Майнц» умеет пользоваться ошибками в защите соперника, особенно в переходных фазах, и имеет все шансы отличиться. Тем не менее, по качеству игры, классу исполнителей и турнирной мотивации мюнхенцы должны уверенно брать три очка. Наиболее вероятный сценарий – победа хозяев при тотале больше 3 голов.

Рекомендованные ставки