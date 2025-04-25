26 апреля на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене «Бавария» встретится с «Майнцем» в рамках 31 тура Бундеслиги. Хозяева уверенно лидируют в чемпионате и продолжают набирать обороты в атаке, в то время как «Майнц» демонстрирует неустойчивую игру на фоне серии без побед. Ввиду высокой результативности обеих команд и текущих тенденций матч обещает быть зрелищным и богатым на голевые моменты.
«Бавария»
Мюнхенцы традиционно остаются самой грозной атакующей силой Бундеслиги: 87 голов за 30 туров, средняя результативность – 2.9 мяча за игру. Команда не проигрывает 5 матчей подряд, стабильно забивает и доминирует как дома, так и в гостях. В последних 5 турах – 12 голов и 7 пропущенных. Харри Кейн продолжает лидировать в гонке бомбардиров с 36 мячами, и именно через него строится подавляющее большинство атак. «Бавария» показывает высокий темп, агрессию на мяче и, несмотря на небольшие осечки в защите, остаeтся явным фаворитом любого матча в национальном первенстве.
«Майнц»
Команда не побеждает в 5 турах кряду, хотя и продолжает держаться в зоне еврокубков. Стабильность обороны – не самое сильное место гостей: 10 пропущенных мячей за последние 5 матчей (2.0 за игру). Однако и атакующий потенциал команды неплох: 6 забитых голов за то же время. Йонатан Буркардт – лучший снайпер с 16 мячами, но отсутствие поддержки от полузащиты ощущается особенно в матчах против топ-клубов. «Майнц» умеет создавать давление, но часто оказывается уязвимым на контратаках и стандартах.
Факты о командах
«Бавария»
- Лидер чемпионата с 72 очками
- Не проигрывает в 5 матчах
- Забивает в 13 матчах подряд
- В среднем: 2.4 гола за игру, 1.4 пропущенных
«Майнц»
- Не выигрывает в 5 матчах
- Пропускает в 7 матчах подряд
- В среднем: 1.2 гола за игру, 2.0 – пропущенных
- Забивает в 8 из 10 последних матчей
Прогноз на матч
Форма и статистика обеих команд указывают на результативную игру. «Бавария» практически не сбавляет обороты в атаке и будет действовать максимально агрессивно с первых минут. «Майнц» умеет пользоваться ошибками в защите соперника, особенно в переходных фазах, и имеет все шансы отличиться. Тем не менее, по качеству игры, классу исполнителей и турнирной мотивации мюнхенцы должны уверенно брать три очка. Наиболее вероятный сценарий – победа хозяев при тотале больше 3 голов.
Рекомендованные ставки
- Победа «Баварии» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 – коэффициент 2.10
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00