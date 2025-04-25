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«Бавария» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.75

25 апреля 2025 10:15
Бавария - Майнц
26 апр. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 31 тур
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1.75
Победа «Баварии» и тотал больше 2.5 – коэфф. - 1.75
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26 апреля на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене «Бавария» встретится с «Майнцем» в рамках 31 тура Бундеслиги. Хозяева уверенно лидируют в чемпионате и продолжают набирать обороты в атаке, в то время как «Майнц» демонстрирует неустойчивую игру на фоне серии без побед. Ввиду высокой результативности обеих команд и текущих тенденций матч обещает быть зрелищным и богатым на голевые моменты.

«Бавария»

Мюнхенцы традиционно остаются самой грозной атакующей силой Бундеслиги: 87 голов за 30 туров, средняя результативность – 2.9 мяча за игру. Команда не проигрывает 5 матчей подряд, стабильно забивает и доминирует как дома, так и в гостях. В последних 5 турах – 12 голов и 7 пропущенных. Харри Кейн продолжает лидировать в гонке бомбардиров с 36 мячами, и именно через него строится подавляющее большинство атак. «Бавария» показывает высокий темп, агрессию на мяче и, несмотря на небольшие осечки в защите, остаeтся явным фаворитом любого матча в национальном первенстве.

«Майнц»

Команда не побеждает в 5 турах кряду, хотя и продолжает держаться в зоне еврокубков. Стабильность обороны – не самое сильное место гостей: 10 пропущенных мячей за последние 5 матчей (2.0 за игру). Однако и атакующий потенциал команды неплох: 6 забитых голов за то же время. Йонатан Буркардт – лучший снайпер с 16 мячами, но отсутствие поддержки от полузащиты ощущается особенно в матчах против топ-клубов. «Майнц» умеет создавать давление, но часто оказывается уязвимым на контратаках и стандартах.

Факты о командах

«Бавария»

  • Лидер чемпионата с 72 очками
  • Не проигрывает в 5 матчах
  • Забивает в 13 матчах подряд
  • В среднем: 2.4 гола за игру, 1.4 пропущенных

«Майнц»

  • Не выигрывает в 5 матчах
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • В среднем: 1.2 гола за игру, 2.0 – пропущенных
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей

Личные встречи
70% (23)
6% (2)
24% (8)
94
Забитых мячей
36
2.85
В среднем за матч
1.09
8:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  8:1
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 14 тур
Майнц
2 : 1
14.12.2024
Бавария
Германия. Кубок, 2 раунд
Майнц
0 : 4
30.10.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 25 тур
Бавария
8 : 1
09.03.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 8 тур
Майнц
1 : 3
21.10.2023
Бавария
Германия. Бундеслига, 29 тур
Майнц
3 : 1
22.04.2023
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Майнц
0 : 4
01.02.2023
Бавария
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
6 : 2
29.10.2022
Майнц
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
3 : 1
30.04.2022
Бавария
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бавария
2 : 1
11.12.2021
Майнц
Германия. Бундеслига, 31 тур
Майнц
2 : 1
24.04.2021
Бавария
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
5 : 2
03.01.2021
Майнц
Германия. Бундеслига, 20 тур
Майнц
1 : 3
01.02.2020
Бавария
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
6 : 1
31.08.2019
Майнц
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
6 : 0
17.03.2019
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
27.10.2018
Бавария
Германия. Бундеслига, 21 тур
Майнц
0 : 2
03.02.2018
Бавария
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бавария
4 : 0
16.09.2017
Майнц
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бавария
2 : 2
22.04.2017
Майнц
Германия. Бундеслига, 13 тур
Майнц
1 : 3
02.12.2016
Бавария
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бавария
1 : 2
02.03.2016
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
0 : 3
26.09.2015
Бавария
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бавария
2 : 0
23.05.2015
Майнц
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
1 : 2
19.12.2014
Бавария
Германия. Бундеслига, 26 тур
Майнц
0 : 2
22.03.2014
Бавария
Германия. Бундеслига, 9 тур
Бавария
4 : 1
19.10.2013
Майнц
Германия. Бундеслига, 20 тур
Майнц
0 : 3
02.02.2013
Бавария
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
3 : 1
15.09.2012
Майнц
Германия. Бундеслига, 31 тур
Бавария
0 : 0
14.04.2012
Майнц
Германия. Бундеслига, 14 тур
Майнц
3 : 2
27.11.2011
Бавария
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
1 : 3
19.02.2011
Бавария
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бавария
1 : 2
25.09.2010
Майнц
Германия. Бундеслига, 20 тур
Бавария
3 : 0
30.01.2010
Майнц
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
2 : 1
22.08.2009
Бавария
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Прогноз на матч

Форма и статистика обеих команд указывают на результативную игру. «Бавария» практически не сбавляет обороты в атаке и будет действовать максимально агрессивно с первых минут. «Майнц» умеет пользоваться ошибками в защите соперника, особенно в переходных фазах, и имеет все шансы отличиться. Тем не менее, по качеству игры, классу исполнителей и турнирной мотивации мюнхенцы должны уверенно брать три очка. Наиболее вероятный сценарий – победа хозяев при тотале больше 3 голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Баварии» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00

1.75
Победа «Баварии» и тотал больше 2.5 – коэфф. - 1.75
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Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Майнц Бавария
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