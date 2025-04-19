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«Боруссия Д» – «Боруссия М»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 2.25

19 апреля 2025 10:54
Боруссия Д - Боруссия М
20 апр. 2025, воскресенье 18:30 | Германия. Бундеслига, 30 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.25
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20 апреля 2025 года на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде состоится захватывающее дерби «Боруссия» Д – «Боруссия» М в рамках 30-го тура Бундеслиги. Ожидается напряжeнная борьба, так как обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнире. «Боруссия» Д, несмотря на сложный сезон, продолжает бороться за еврокубки, а «Боруссия» М старается закрепиться в верхней части таблицы.

«Боруссия Д»

После 29 туров «Боруссия» Д набрала 42 очка и занимает 8-е место. В последних 5 играх команда забила 12 голов, но пропустила 9. В атаке выделяется Серу Гирасси, который является лучшим бомбардиром команды с 28 голами в 40 матчах. В последнее время «Боруссия» Д стабильно забивает, но еe защита продолжает пропускать голы. Команда не проигрывает в 3 последних матчах, и, играя дома, может рассчитывать на поддержку зрителей.

«Боруссия М»

«Боруссия» М занимает 7-е место с 44 очками после 29 туров. В последних 5 играх команда забила 9 голов, а пропустила 5. Тим Кляйндинст, лучший бомбардир «Боруссии» М, забил 15 голов в 29 матчах. Важно отметить, что «Боруссия» М не проигрывает в 5 последних матчах в гостях, что делает еe сильным претендентом на успешный исход встречи. В последних играх команда демонстрирует уверенную игру, особенно в обороне, пропуская в среднем менее одного гола за игру.

Факты о командах

«Боруссия Д»:

  • Находится на 8-м месте с 42 очками.
  • Забивает в среднем 2.40 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 играх.
  • Лучший бомбардир: Серу Гирасси (28 голов в 40 матчах).

«Боруссия М»:

  • Находится на 7-м месте с 44 очками.
  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.
  • Лучший бомбардир: Тим Кляйндинст (15 голов в 29 матчах).

Личные встречи
69% (25)
11% (4)
19% (7)
82
Забитых мячей
38
2.28
В среднем за матч
1.06
6:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия Д
3 : 2
20.04.2025
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
1 : 1
07.12.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия М
1 : 2
13.04.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия Д
4 : 2
25.11.2023
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия Д
5 : 2
13.05.2023
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия М
4 : 2
11.11.2022
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия Д
6 : 0
20.02.2022
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 0
25.09.2021
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/4 финала
Боруссия М
0 : 1
02.03.2021
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия М
4 : 2
22.01.2021
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
3 : 0
19.09.2020
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия М
1 : 2
07.03.2020
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
2 : 1
30.10.2019
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия Д
1 : 0
19.10.2019
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия М
0 : 2
18.05.2019
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия Д
2 : 1
21.12.2018
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия М
0 : 1
18.02.2018
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия Д
6 : 1
23.09.2017
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия М
2 : 3
22.04.2017
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия Д
4 : 1
03.12.2016
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия М
1 : 3
23.01.2016
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
4 : 0
15.08.2015
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия М
3 : 1
11.04.2015
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
1 : 0
09.11.2014
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия Д
1 : 2
15.03.2014
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
2 : 0
05.10.2013
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия М
1 : 1
24.02.2013
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия Д
5 : 0
29.09.2012
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия Д
2 : 0
21.04.2012
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия М
1 : 1
03.12.2011
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия М
1 : 0
23.04.2011
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия Д
4 : 1
27.11.2010
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия Д
3 : 0
06.03.2010
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 1
03.10.2009
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия М
1 : 1
23.05.2009
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия Д
2 : 1
12.12.2008
Боруссия М
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Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Боруссия М»

В этой встрече «Боруссия» Д будет стремиться использовать домашнее преимущество, но она сталкивается с командой, которая демонстрирует отличные результаты в гостях. Обе команды имеют хорошие атакующие линии, и это обещает быть результативный матч. В последних играх «Боруссия» Д стабильно забивает, однако еe защита продолжает пропускать. В то же время «Боруссия» М играет сбалансированно и может извлечь выгоду из уязвимостей хозяев.

Ожидается, что «Боруссия» М будет доминировать в атаке, но «Боруссия» Д наверняка окажет сопротивление, забив хотя бы один гол. Это может быть матч с высоким количеством голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Боруссия» М – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Боруссия» Д больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.25

2.25
Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.25
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Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Боруссия М Боруссия Д
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