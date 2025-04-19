20 апреля 2025 года на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде состоится захватывающее дерби «Боруссия» Д – «Боруссия» М в рамках 30-го тура Бундеслиги. Ожидается напряжeнная борьба, так как обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнире. «Боруссия» Д, несмотря на сложный сезон, продолжает бороться за еврокубки, а «Боруссия» М старается закрепиться в верхней части таблицы.

«Боруссия Д»

После 29 туров «Боруссия» Д набрала 42 очка и занимает 8-е место. В последних 5 играх команда забила 12 голов, но пропустила 9. В атаке выделяется Серу Гирасси, который является лучшим бомбардиром команды с 28 голами в 40 матчах. В последнее время «Боруссия» Д стабильно забивает, но еe защита продолжает пропускать голы. Команда не проигрывает в 3 последних матчах, и, играя дома, может рассчитывать на поддержку зрителей.

«Боруссия М»

«Боруссия» М занимает 7-е место с 44 очками после 29 туров. В последних 5 играх команда забила 9 голов, а пропустила 5. Тим Кляйндинст, лучший бомбардир «Боруссии» М, забил 15 голов в 29 матчах. Важно отметить, что «Боруссия» М не проигрывает в 5 последних матчах в гостях, что делает еe сильным претендентом на успешный исход встречи. В последних играх команда демонстрирует уверенную игру, особенно в обороне, пропуская в среднем менее одного гола за игру.

Факты о командах

«Боруссия Д»:

Находится на 8-м месте с 42 очками.

Забивает в среднем 2.40 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 играх.

Лучший бомбардир: Серу Гирасси (28 голов в 40 матчах).

«Боруссия М»:

Находится на 7-м месте с 44 очками.

Забивает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.

Лучший бомбардир: Тим Кляйндинст (15 голов в 29 матчах).

Личные встречи 69% (25) 11% (4) 19% (7) 82 Забитых мячей 38 2.28 В среднем за матч 1.06 6:1 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 1:1 Германия. Бундеслига, 30 тур Боруссия Д 3 : 2 Боруссия М Германия. Бундеслига, 13 тур Боруссия М 1 : 1 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 29 тур Боруссия М 1 : 2 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 12 тур Боруссия Д 4 : 2 Боруссия М Германия. Бундеслига, 32 тур Боруссия Д 5 : 2 Боруссия М Германия. Бундеслига, 15 тур Боруссия М 4 : 2 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 23 тур Боруссия Д 6 : 0 Боруссия М Германия. Бундеслига, 6 тур Боруссия М 1 : 0 Боруссия Д Германия. Кубок, 1/4 финала Боруссия М 0 : 1 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 18 тур Боруссия М 4 : 2 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 1 тур Боруссия Д 3 : 0 Боруссия М Германия. Бундеслига, 25 тур Боруссия М 1 : 2 Боруссия Д Германия. Кубок, 1/16 финала Боруссия Д 2 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 8 тур Боруссия Д 1 : 0 Боруссия М Германия. Бундеслига, 34 тур Боруссия М 0 : 2 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 17 тур Боруссия Д 2 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 23 тур Боруссия М 0 : 1 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 6 тур Боруссия Д 6 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 30 тур Боруссия М 2 : 3 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 13 тур Боруссия Д 4 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 18 тур Боруссия М 1 : 3 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 1 тур Боруссия Д 4 : 0 Боруссия М Германия. Бундеслига, 28 тур Боруссия М 3 : 1 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 11 тур Боруссия Д 1 : 0 Боруссия М Германия. Бундеслига, 25 тур Боруссия Д 1 : 2 Боруссия М Германия. Бундеслига, 8 тур Боруссия М 2 : 0 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 23 тур Боруссия М 1 : 1 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 6 тур Боруссия Д 5 : 0 Боруссия М Германия. Бундеслига, 32 тур Боруссия Д 2 : 0 Боруссия М Германия. Бундеслига, 15 тур Боруссия М 1 : 1 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 31 тур Боруссия М 1 : 0 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 14 тур Боруссия Д 4 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 25 тур Боруссия Д 3 : 0 Боруссия М Германия. Бундеслига, 8 тур Боруссия М 0 : 1 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 34 тур Боруссия М 1 : 1 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 17 тур Боруссия Д 2 : 1 Боруссия М

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Боруссия М»

В этой встрече «Боруссия» Д будет стремиться использовать домашнее преимущество, но она сталкивается с командой, которая демонстрирует отличные результаты в гостях. Обе команды имеют хорошие атакующие линии, и это обещает быть результативный матч. В последних играх «Боруссия» Д стабильно забивает, однако еe защита продолжает пропускать. В то же время «Боруссия» М играет сбалансированно и может извлечь выгоду из уязвимостей хозяев.

Ожидается, что «Боруссия» М будет доминировать в атаке, но «Боруссия» Д наверняка окажет сопротивление, забив хотя бы один гол. Это может быть матч с высоким количеством голов.

Рекомендованные ставки