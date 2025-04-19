20 апреля 2025 года на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде состоится захватывающее дерби «Боруссия» Д – «Боруссия» М в рамках 30-го тура Бундеслиги. Ожидается напряжeнная борьба, так как обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнире. «Боруссия» Д, несмотря на сложный сезон, продолжает бороться за еврокубки, а «Боруссия» М старается закрепиться в верхней части таблицы.
«Боруссия Д»
После 29 туров «Боруссия» Д набрала 42 очка и занимает 8-е место. В последних 5 играх команда забила 12 голов, но пропустила 9. В атаке выделяется Серу Гирасси, который является лучшим бомбардиром команды с 28 голами в 40 матчах. В последнее время «Боруссия» Д стабильно забивает, но еe защита продолжает пропускать голы. Команда не проигрывает в 3 последних матчах, и, играя дома, может рассчитывать на поддержку зрителей.
«Боруссия М»
«Боруссия» М занимает 7-е место с 44 очками после 29 туров. В последних 5 играх команда забила 9 голов, а пропустила 5. Тим Кляйндинст, лучший бомбардир «Боруссии» М, забил 15 голов в 29 матчах. Важно отметить, что «Боруссия» М не проигрывает в 5 последних матчах в гостях, что делает еe сильным претендентом на успешный исход встречи. В последних играх команда демонстрирует уверенную игру, особенно в обороне, пропуская в среднем менее одного гола за игру.
Факты о командах
«Боруссия Д»:
- Находится на 8-м месте с 42 очками.
- Забивает в среднем 2.40 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 играх.
- Лучший бомбардир: Серу Гирасси (28 голов в 40 матчах).
«Боруссия М»:
- Находится на 7-м месте с 44 очками.
- Забивает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.
- Лучший бомбардир: Тим Кляйндинст (15 голов в 29 матчах).
Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Боруссия М»
В этой встрече «Боруссия» Д будет стремиться использовать домашнее преимущество, но она сталкивается с командой, которая демонстрирует отличные результаты в гостях. Обе команды имеют хорошие атакующие линии, и это обещает быть результативный матч. В последних играх «Боруссия» Д стабильно забивает, однако еe защита продолжает пропускать. В то же время «Боруссия» М играет сбалансированно и может извлечь выгоду из уязвимостей хозяев.
Ожидается, что «Боруссия» М будет доминировать в атаке, но «Боруссия» Д наверняка окажет сопротивление, забив хотя бы один гол. Это может быть матч с высоким количеством голов.
Рекомендованные ставки
- Победа «Боруссия» М – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Боруссия» Д больше 1.5 – коэффициент 1.90
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.25