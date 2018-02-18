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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Боруссия Д
Боруссия М - Боруссия Д: обзор матча 18 февраля 2018
Боруссия М
18.02.2018, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия Д
32'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Боруссия Д
Желтая карточка
Н. Эльведи
71'
69'
Желтая карточка
Г. Кастро
Желтая карточка
Р. Оксфорд
55'
40'
Желтая карточка
М. Батшуайи
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Пас отдал
А. Шюррле
Желтая карточка
Р. Бобадилья
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
4-2-3-1
1
Зоммер
5
Оксфорд
23
Вестергор
28
Гинтер
30
Эльведи
6
Закария
23
Крамер
9
Азар
13
Штиндль
7
Хофманн
25
Бобадилья
4-1-2-2-1
1
Бюрки
22
Тольян
26
Пищек
25
Аканджи
19
Папастатопулос
5
Вайгль
20
Шюррле
8
Кастро
27
Гетце
18
Ройс
44
Батшуайи
Остались в запасе
Боруссия М
Боруссия Д
7
Патрик Херрманн
ПВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Боруссия М - Боруссия Д
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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